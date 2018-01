10 Đại Học Tư Tài Trợ Sinh Viên Từ 100% Tới Một Phần

WASHINGTON -- Bạn muôn biết các trường đaị học tư có thể tài trợ tài chánh nhiều ít cho các sinh viên?Hầu hết ba mẹ muôn con học trường đaị học công lập vì sẽ được tiểu bang tài trợ... Thực tế vẫn có nhiều đaị học tư hỗ trợ học phí cho sinh viên, sau đây là 10 đạị học tư hỗ trợ nhiều nhất, theo bản nghiên cứu The Princeton Review cho năm 2018.CNBC nói tuy các đaị học này có học phí cao, nhưng có 2/3 sinh viên toàn thời gian được tài trợ để sẽ chi phí thấp hơn rất nhiều. Thứ tự sau là đếm ngược.10. Colgate UniversityTại thị trấn Hamilton, New York. Colgate, nổi tiếng về ngành nhân văn, nghệ thuật, tài trợ hơn $45,000.9. Yale UniversityTại New Haven, Connecticut. Mỗi năm tài trợ sinh viên hơn 100 triệu đôla.8. Vassar CollegeTại Poughkeepsie, New York. Học bổng trung bình hơn $45,000.7. Princeton UniversityTại Princeton, New Jersey.Không cho vay, mà tài trợ.6. Pomona CollegeTại Claremont, California.Học bổng trung bình 41,443 đôla/sinh viên.5. Washington UniversityTại St. Louis, Missouri.Học bổng trung bình 40,509 đôla/sinh viên, cho các gia đình lương kém 75,000 đôla/năm.4. Cooper Union for the Advancement of Science and ArtTại New York, New York. Một sô sinh viên sẽ có học bổng $20,000/năm. Có giúp thêm nhà, thực phẩm,, sách...3. Vanderbilt UniversityTại Nashville, Tennessee.Ba loại học bổng, từ mức chi toaà bộ cho tới tài trợ nghiên cứu -- cho cả 4 năm đại học, xin lại từng năm.2. Williams CollegeTại Williamstown, Massachusetts.Các sinh viên bậc cử nhân đủ điều kiện sẽ được tài trợ 100% trọn 4 năm.1. Bowdoin UniversityTại Brunswick, Maine.Khoảng 52% sinh viên sẽ được tài trợ qua nhiều chương trình, cả học bổng.