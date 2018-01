Đà Lạt: Hoa Lan Để Bán Tết Lại Nở Sớm, Nhà Vườn Bi Đát

Địa lan trồng tại vườn rau thủy canh Vạn Thành, TP Đà Lạt.Còn cả một tháng nữa mới đến Tết Mậu Tuất nhưng các giống địa lan, lan hồ điệp ở các vườn, trại vùng Đà Lạt, Đức Trọng (Lâm Đồng) đã đua nhau nở rộ, theo Thanh Niên (TNO).Ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn địa lan Anh Quỳnh (đường Vạn Kiếp, P.8, TP Đà Lạt), người trồng lan nổi tiếng ở Đà Lạt, cho biết: “Năm nay nhuận tháng 6, tết trễ cả tháng, nên địa lan đua nhau nở sớm, vàng rực cả vườn. Do đó, tôi phải cắt cành đóng đi Hà Nội bán để vớt vát”. Từ tháng 12-2017 tới nay, mỗi tuần ông Quỳnh thu hoạch 1,000 cành địa lan, còn số lượng lan nở đúng dịp Tết Nguyên đán chỉ còn khoảng 1,500 cành. Đến nay, những chậu địa lan sẽ nở trúng vào dịp tết tại vườn hoa Anh Quỳnh đều được khách hàng đặt mua. Ông Quỳnh cho biết thêm, năm nay địa lan nở sớm chiếm khoảng 70% sản lượng.Tương tự, ở các trang trại địa lan Dũng Ly, Ngọc Ẩn... lượng lan nở sớm đều chiếm từ 60% trở lên.Được biết hoa lan cắt cành chỉ bán được 60,000-80,000 đồng/cành, trong khi nếu nở đúng thời điểm tết sẽ bán được gấp 10 lần.Theo TNO, từ giữa năm 2017, các chủ vườn địa lan đã tìm cách khống chế sự phát triển của hoa bằng cách dùng lưới đen che tối vườn để hạn chế sự quang hợp và giảm bớt chất dinh dưỡng… Thế nhưng, cuối năm thời tiết Đà Lạt lại thuận lợi cho các loại hoa phát triển, nên địa lan vẫn đua nhau nở.Ông Phan Thanh Sang, chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết đa phần giống địa lan trồng ở Đà Lạt có xuất xứ Nhật Bản, nên thường nở vào dịp tết dương lịch. Năm nay nhuận, cộng với thời tiết thuận lợi nên địa lan ở các vườn, trại đều nở rộ trước tết, gây thiệt hại không nhỏ cho các hộ trồng hoa.Với các trang trại chuyên canh lan hồ điệp như Trường Hoàng, YSA Orchid, Hoa Mặt Trời... lượng hoa nở sớm không nhiều, vì có thể khống chế tiến trình sinh trưởng của hoa này dễ hơn so với địa lan. Các trang trại này đã chuẩn bị tổng cộng trên 700,000 chậu hồ điệp phục vụ Tết Mậu Tuất.TNO cho biết hiện địa lan vàng giống New Zealand nở vào dịp tết có giá cao nhất 800,000 đồng/cành; các loại địa lan SJC, vàng chanh và xanh 207 có giá 600,000 đồng/cành, còn lan màu cam lửa khoảng 300,000 – 400,000 đồng/cành... Do địa lan và (một ít) hồ điệp nở sớm, nên tới đây nguồn hàng sẽ không còn dồi dào như năm trước, dự báo các loại địa lan và hồ điệp rất có thể tăng giá vào những ngày cận tết.