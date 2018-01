Nợ Lương, Túi Xách, Dệt May, Biệt Thự, Dằn Mặt

Xuân NiệmVậy là thê thảm cho công nhân thủy nông Hà Nội, gần 3 năm bị nợ lương mà kêu hoài vẫn không thấy nhúc nhích... Có biết là bao nhiêu gia đình đau khổ chỉ vì quan chức Hà Nội tiền xài như nước, trong khi lương công nhân thủy lợi cứ bị chận hoài.Báo Lao Động kể rằng hơn 3.700 công nhân thủy nông Hà Nội bị nợ lương: Tổng cục Thủy lợi hứa tìm hướng tháo gỡ...Từ năm 2015 đến nay, 3.700 cán bộ công nhân viên chức và lao động (CBCNVC-NLĐ) các Cty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn TP.Hà Nội bị chậm lương, khiến đời sống của họ vô cùng bấp bênh mà Báo Lao Động đã phản ánh trong loạt bài hồi tháng 3.2017.Nhiều người gắn bó với công việc hàng chục năm trời không nỡ bỏ công việc mình đang làm, đành chấp nhận, chờ đợi chính sách tháo gỡ.Bản tin SOHA kể chuyện Nha Trang: Tài xế taxi ‘ma lanh’ giấu luôn túi xách của khách bỏ quên lãnh 6 tháng tù treo.Sáng 18-1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Duy Cường (SN 1988, trú Phú Khánh Trung, Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) 6 tháng tù treo về tội chiếm giữ trái phép tài sản....ông Tuấn có để quên một túi xách (trên ghế giữa dãy ghế phía sau) bên trong có 1 ĐTDĐ iPhone 7, 2 ĐTDĐ iPhone 6S, 1 sợi dây chuyền vàng.Bản tin TTXVN kể chuyện Sài Gòn: Công ty nợ lương, bảo hiểm xã hội, hàng trăm công nhân đình công.Khoảng một tuần nay, nhiều công nhân làm việc tại Công ty Nam Phương, khu công nghiệp Tây Bắc huyện Củ Chi, Thành phố SG, đã ngừng việc tập thể, tập trung trước cổng Công ty để yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp này trả lương và nợ bảo hiểm xã hội.Báo Dân Trí kể: Doanh nghiệp dệt may “sợ” tăng lương tối thiểu.Với mức lương tối thiểu tăng thêm 6,5% từ năm 2018 sẽ khiến chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của doanh nghiệp tăng....việc tăng lương tối thiểu 6,5% trong năm 2018 sẽ là một cản trở, gánh nặng rất lớn đối với doanh nghiệp dệt may. Theo phân tích của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, từ năm 2008 đến nay, Nhà nước đã 10 lần tăng lương tối thiểu vùng, trong đó doanh nghiệp trong nước tăng bình quân gần 22%, còn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng trên 15%.Báo SGGP kể chuyện Hà Tĩnh: Bắt xe khách vận chuyển hơn 200kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.Sáng 18-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tối ngày 17-1, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Môi trường đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phát hiện, bắt giữ một xe khách đang vận chuyển số lượng lớn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.Báo Môi Trường & Đô Thị kể: Công trình sai phép của “Tướng” công an vẫn thách thức pháp luật.Đó là căn biệt thự của vợ chồng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an.Báo Người Đưa Tin kể chuyện Vũng Tàu: Lực lượng chức năng kiểm tra nhà ông Pierce Alan Grant và phát hiện ông này trồng cây cần sa trong nhà.Ngày 18/1, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang phối hợp với các đơn vị chức năng khác tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ một người nước ngoài trồng cây cần sa trong nhà.Bản tin VTV kê chuyện Đà Lạt: Chợ Âm phủ họp cả đêm và bày bán những mặt hàng đặc trưng của miền đất này như đồ len (quần áo len, các con thú ôm làm bằng len, khăn mũ móc bằng tay…). Ngoài ra, du khách còn có thể ngồi nhâm nhi những món ăn ấm nóng như khoai lang nướng, ngô nướng, thịt quay, sữa đậu nành nóng… ngay tại chợ trong không khí se lạnh của đêm Đà Lạt. Chợ họp từ 7 - 8h tối hôm trước, các hoạt động kéo dài tới 3 - 4h sáng hôm sau mới vãn.Infonet kể chuyện Nghệ An: Nữ sinh bị chặn đường ‘dằn mặt’ do mâu thuẫn trên mạng xã hội.Do mâu thuẫn trên mạng Facebook, một cô gái trú ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã chặn đường một nữ sinh của Trường THPT Con Cuông sau đó cả 2 đánh nhau.Baả tin GiaĐìnhNet kể: Theo Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai), rạng sáng 18/1, nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) điều khiến xe máy trên quốc lộ 1 hướng từ TP.SG về tỉnh Đồng Nai. Khi vừa đi tới giữa cầu Đồng Nai, giáp giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, anh này đã dừng lại, bước xuống xe rồi bất ngờ đốt chiếc xe máy.Sau đó, anh này để lại đôi giày cùng điện thoại và gieo mình xuống sông Đồng Nai tự tử.Thời này học nghề dê tìm việc. VOV kể: 68% sinh viên Học viện Công nghệ BCVT có việc làm ngay sau tốt nghiệp.Gần 30% sinh viên mới ra trường của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) có lương hơn 10 triệu đồng/tháng.Cuộc khảo sát được thực hiện với hơn 1.000 sinh viên trong tổng số 2.129 sinh viên tốt nghiệp năm 2016 của Học viện.Báo Ngôi Sao kể chuyện Hải Phòng: Người đàn ông nằm dưới đường, kế bên ôtô 4 chỗ, hai tay ôm đầu khi bị nhóm thanh niên liên tục đấm đá và cầm gậy vụt.Mạng xã hội mới xuất hiện đoạn video ghi cảnh tài xế ôtô nằm gục dưới đường khi bị 5 thanh niên đánh ở đường mương Cứu Hỏa (Lạch Tray, Hải Phòng). Theo đó, tài xế nằm kế bên chiếc ôtô, hai tay ôm đầu khi bị nhóm thanh niên liên tục đấm đá và cầm gậy vụt. Nhiều người dân chứng kiến sự việc nhưng không ai dám tiến gần lại can ngăn. Lát sau, nhóm này bỏ đi, người đàn ông mới lồm cồm ngồi dậy và tỏ ra đau đớn.