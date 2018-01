Ukraine Tuyên Bố: Miền Đông Bị Quân Nga Chiếm Đóng

KIEV - Quốc Hội Ukraine báo động: quân Nga chiếm vùng viễn đông và Moscow cảnh cáo “chớ khơi lại ngòi chiến tranh” – QH Ukraine chấp nhận luật “tái hội nhập vùng kỹ nghệ Donbass” với 280/450 phiếu thuận.Đề luật này do TT Poreshenko nêu lên, chỉ ra các trách nhiệm của lân bang Nga sau khi hậu thuẫn loạn quân ly khai tại các tỉnh Donetsk và Luhansk 4 năm trước, theo tường thuật của báo The Kyiv Post.Tuyên cáo về Donbass xác nhận Nga là thế lực ngoại xâm, đưa 1 phần vùng Donbass vào tình trạng tạm chiếm, cho phép công dân Ukraine quyền kiện Moscow về các thiệt hại do bạo loạn gây ra.TT Poreshenko tuyên bố bằng twitter “Chúng ta tiếp tục lót đường cho công cuộc tái hội nhập thông qua các buớc chính trị và ngoại giao”.Chính trị gia Arseniy Yatseniuk cho hay “Đề luật này tạo ra khung pháp lý để đuổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine thông qua lực luợng bảo vệ hoà bình đuợc LHQ ủy nhiệm”.Bộ ngoại giao Nga tuyên bố “Luật này tạo ra nguy cơ leo thang nguy hiểm với các hậu quả khôn luờng, không thể gọi bằng gì khác hơn là chuẩn bị chiến tranh”.Các thỏa thuận Minsk 2015 ký kết bằng sự điều giải của Đức và Pháp không tái lập hoà bình trong khi giao tranh rải rác tiếp diễn.Tin quân sự ngày Thứ Năm ghi: 3 chiến binh Ukraine thiệt mạng trong 24 giờ qua.Bộ ngoại giao Nga lên án luật về Ukraine là chuyển trách nhiệm cho Nga, đồng thời tố cáo quyết định của Washington trong tháng qua về khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, nghĩa là làm xung đột leo thang.