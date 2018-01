Thương Lượng Bế Tắc, Đe Dọa Đóng Công Sở; Hạ Viện OK Ngân Sách Tạm, Thượng Viện Không OK; DC Ở Thượng Viện Muốn Giữ 700,000 Di Dân Lậu Trẻ

WASHINGTON - Đề án ngân sách bổ túc giúp tránh đóng cửa công sở đã được Hạ Viện thông qua tối Thứ Năm, là gia hạn đến ngày 16-2, bằng 230 phiếu thuận, 197 phiếu chống – văn bản đã đuợc chuyển qua Thượng Viện.TT Trump đốc thúc làm nhanh và quy trách phe thiểu số DC gây chậm trễ.Nhưng, các nghị sĩ chống lại đề án này vì các lý do khác nhau đã nhanh chóng đưa tới tranh chấp tại Thượng Viện.Sau khi đề án ngân sách bổ túc đuợc Hạ Viện biểu quyết chấp thuận, nghị sĩ CH Mitch McConnell khẳng định nội dung của đề án này là luỡng đảng, không người bạn DC nào của ông phản đối – nhưng, ông tố cáo 1 số chính khách DC muốn bắt bí, đòi giải quyết tưc khắc 1 vấn để di trú.Từ Tháng 9, TT Trump đã loan báo ngưng chuơng trình DACA bảo vệ di dân theo gia đình xâm nhập khi là vị thành niên – ông cũng đề ra kỳ hạn để lập pháp giải quyết vấn đề này là ngày 5-3.Tính vào tối Thứ Năm, không thấy tín hiệu báo trước phe đa số CH sẽ đáp ứng các yêu sách của phe DC, gồm DACA.Phóng viên báo tin: đề án đuợc Hạ Viện thông qua cũng gia hạn 6 năm chương trình CHIP, là bảo hiểm sức khoẻ con em của các gia đình lợi tức thấp.Ngoài ra, từ sáng sớm Thứ Sáu, TT Trump phóng twitter báo động nguy cơ đóng cửa công sở nếu các nhà lập pháp ôn hoà của đảng DC không giúp thông qua đề án ngân sách bổ túc ngắn hạn – Hạ Viện đã biểu quyết thông qua tối Thứ Năm.Twitter của TT Trump than phiền: phe DC muốn bảo vệ di dân bất hợp pháp và biên giới lỏng lẻo. Twitter lúc 4 giờ 4 phút sáng cũng nhấn mạnh vào nhu cầu thắng lợi của đảng CH trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2018.Trong phe DC, nghị sĩ Joe Manchin (West Virginia) báo trước sẽ bỏ phiếu thuận trong khi 3 nghị sĩ CH định bỏ phiếu chống, là Lindsey Graham, Jeff Flake, Rand Paul, và John McCain.Đảng CH chiếm 51 ghế tại Thượng Viện - nếu đề án chi tiêu không nhận đuợc hậu thuẫn của toàn khối nghị sĩ CH, số phận quỹ hoạt động của công sở không rõ là thế nào tính đến lúc 0 giờ ngày Thứ Bảy.Nhà báo cho hay: hiện tượng quy trách nhiệm lẫn nhau đang diễn ra tại Capitol Hill.Đề án đã đuợc Hạ Vện thông qua cung cấp quỹ hoạt động cho công sở đến ngày 16-2 và gia hạn 6 năm chương trình CHIP cung cấp chăm sóc sức khoẻ cho con em của các gia đình lợi tức thấp.Cơ nguy đóng cửa công sở ló dạng đúng vào thời điểm đánh dấu năm đầu nhiệm kỳ của TT thứ 45.Viên chức Bạch Ốc tiết lộ với Fox News: TT Trump không đi Florida cuối tuần này như thông lệ.Phóng viên báo tin: nghị sĩ Chuck Schumer, thủ lãnh phe DC tại Thượng Viện, đã tới Bạch Ốc – TT Trump bỏ thông lệ đi Florida nghỉ cuối tuần, mời ông Schumer tới thương luợng.Các nguồn tin nói: đây là dấu hiệu về ý định thỏa hiệp của TT Trump.Theo CNN, dân biểu Paul Ryan và nghị sĩ Mitch McConnell đã đoán trước việc này.Từ sáng Thứ Sáu, TT Trump đích thân mời ông Schumer – ông McConnell không có mặt trong cuộc tham khảo này, tuy giữ liên lạc thường trực với Bạch Ốc.CNN cho hay: dù công sở đóng cửa, đa số nhân viên của Bộ nội an vẫn làm việc bình thường.Lãnh Đạo Khối Thiểu Số Dân Chủ tại Thượng Viện TNS Schumer nói với các phóng viên bên ngoài Điện Capitol rằng, “Chúng tôi đã có cuộc họp dài và chi tiết. Chúng tôi thảo luận tất cả những vấn đề nổi bật chính. Chúng tôi đã thực hiện một số tiến bộ, nhưng chúng tôi vẫn có nhiều điều không đồng thuận. Các thảo luận vẫn còn tiếp tục.”Các nhà lập pháp Dân Chủ muốn thương lượng để bảo vệ 700,000 di dân lậu là những người đến Mỹ lúc còn nhỏ khỏi bị trục xuất.