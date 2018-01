New York: Tổ Phóng Vien TV Bị Bắt Vì Mang Chất Nổ Giả

NEW YORK - 1 tổ quay phim truyền hình bị bắt tại phi trường Newark hôm Thứ Năm vì cố tình đưa “vật liệu để làm giả chất nổ và bom” qua trạm kiểm soát an ninh .Nhà chức trách New Jersey xác nhận: nhân viên của cơ quan “an ninh vận tải - TSA” khám phá các vật liệu giả đựng trong hành lý xách tay và bắt 7 người.Mục tiêu của nhóm truyền hình là muốn biết TSA có khám phá đuợc hàng cấm hay không.ABC cho hay: họ là chuyên viên cung cấp sản phẩm cho hệ thống CNBC và báo The Star-Ledger phát hành tại Newark.Cả 7 người sẽ bị phạt theo luật hộ, cũng có thể phải nộp phạt vi cảnh bằng 13,000 MK.