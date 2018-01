Phòng Thương Mại Viet Mỹ (VACOC) Tổ Chức Tiệc Ra Mắt Hội Đồng Điều Hành 2018-2019 và Trao Giải Thưởng

Trong buổi tiệc.Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Moonlight Banquet 15440 Beach Blvd #118, Westminster, CA 92683 vào lúc 6 giờ tối Thứ Năm ngày 18 tháng 1 năm 2018, Phòng Thương Mại Việt Mỹ đã tổ chức tiệc ra mắt Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ 2018-2019, và Trao Giải Thưởng cho các cơ sở kinh doanh xuất sắc trong năm.Khoảng 300 quan khách, cùng các cơ sở kinh doanh trong Quận Cam, một số các cơ quan truyền thông tham dự.Quan khách có: Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Chánh Biện Lý Quận Cam ông Tony Rackauckas, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Steven R. Jone cùng các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kim Bernice Nguyễn, Cô Linh Lê, Đại diện TNS Lou Corea, Anh Lý Vĩnh Phong, Đại diện Dân Biểu Lowenthall, Chánh Lục Sự Quận Cam ông Hiếu Nguyễn cùng phụ tá Billy Lê, một số các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ.Điều hợp chương trình Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.Trước khi vào chương trình chính thức có phần trình diễn văn nghệ của các em Thiếu Nhi Việt Cầm và Ca Sĩ Thùy Linh.Mở đầu chương trình, Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng mời Cô Gia Lý Chủ Tịch Phòng Thương Mại từ năm 2013 đến 2017 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả quan khách cũng như các cơ sở kinh doanh người Mỹ gốc Việt, sau đó cô mời Bác Sĩ Tâm Nguyễn cựu Chủ Tịch nhiệm kỳ từ 2009 đến 2013 và Cô Catherine Nguyễn, Tân Chủ Tịch nhiệm kỳ 2018-2019 cùng lên chào mừng quan khách, sau đó Cô Tân Chủ Tịch mời tất cả các thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ 2018-2019 lên ra mắt mọi ngừời.Hội Đồng Cố Vấn gồm có:Bekele Demissie, Orange Couty Transportation Authority; Derrick Nguyen, Esq. Law Offices of Derrick Nguyen; Jejj Morin, MBA AT&T; Tâm Nguyen MD, MBA, Advance Beauty College; Ted Nguyen, MPA Orange Couty Transportation Authority; Bobby McDonald OC Black Chamber of Commerce; Elva Rubalcava The Disneyland Resort; Leila Mozaffari Institute for Workforce Development; Tami Bui California State University, Fullerton.Hội Đồng Điều Hành gồm có:Catherine Nguyen, SVP Incoming Chair Umpqua Bank; Gia Lý, MBA Outgoing Chair/Executive Board Member ArrowGTP Maketing ≺ Hang Harper, PCA Treasurer Harper & Harper CPA; Michael Lee, Esq, Executive Board Member Buchalter, A Professional Law Corporation; Troy Nguyen Secretary Southern California Edison.Các Thành Viên trong Hội Đồng:Alexander C. Kim, MBA Three King Public Affairs; Dan X Nguyen, Esq, TDL International Law Firm; Debbie Tran, MBA Atlas Teknology Group, Inc; Kathy K.D. Nguyen, MBA 2WYN, Inc; Linda Nguyen Marque Supply; Meg McComb McComb Insurance Services.Tiếp theo Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng mời ông Tony Rackauckas Chánh Biện Lý Quận Cam lên làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho Hội Đồng Cố Vấn và Hội Đồng Điều Hành.Sau đó lời phát biểu của ông Fram Virjee President of California State University, Fullerton, trong lời phát biểu một bài khá dài trong đó ông cũng đã ca ngợi việc làm hữu ích của Phòng Thương Mại Việt Mỹ trong những năm qua. Ông cũng cho biết đa số những sinh viên tốt nghiệp của trường đều đã thành công trên mọi lãnh vực trong đó có các cơ sở kinh doanh cũng có mặt hôm nay, trong lúc nầy ông mời các cựu sinh viên của trường cùng đứng lên với tràng pháo tay thật lớn để chào đón các cựu sinh viên.Sau lời phát biểu là phần trao giải Business Awards gồm có:- Giải tiên phong vượt trội (Emerging Trailblazer) cho iFoss, Inc;- Giải Dẫn đầu trong công tác từ thiện (Leadership In Philanthropy) cho Advance Beauty College;-Giải Cơ sở Kinh doanh trong năm (Business of The Year) cho 7 Leaves Caf.Giải Corporate Citizenship Awards cho: AT&T; The Disneyland Resort; Kaiser Permanente.Sau phần trao giải Ban tổ chức mời tất cả mọi người cùng chụp hình lưu niệm.Theo Cô Gia Lý cho biết hiện nay đã có khoảng 1,000 cơ sở thương mại tham gia vào những sinh hoạt của hội VACOC, mục đích của hội là Kết nối với các cộng đồng bạn để mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp gốc Việt luôn là ưu tiên chính của VACOC. Các thành viên trong HĐQT thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ với Phòng Thương Mại của các cộng đồng gốc Hàn Quốc, Mễ, Trung Hoa, Pháp… Bên cạnh việc trao đổi các thông tin về thị trường, luật pháp liên quan đến thương mại, sự đoàn kết giữa các cộng đồng sắc tộc sẽ tạo tiếng nói chung mạnh mẽ hơn.VACOC đã kết hợp với Hiệp Hội Thương Mại Người Mỹ Gốc Á Châu (NCAABA) tổ chức khóa huấn luyện tại UCLA về các phương thức để mở rộng kinh doanh VACOC cũng là nơi kết nối cộng đồng chúng ta với các công ty lớn của Mỹ.Các doanh nghiệp tham gia vào VACOC sẽ được cập nhật hóa các thông tin về luật pháp thương mại, được tham gia vào các họat động quảng bá kinh doanh, được đăng quảng cáo trên website của VACOC, có cơ hội trao đổi thông tin thị trường với các hội viên khác…Thông tin và quan hệ kinh doanh là hai yếu tố rất quan trọng trong thời buổi kinh doanh hiện đại, và VACOC là nơi mà các hội viên có cơ hội để có được cả hai yếu tố này.Chương trình kết thúc vào lúc 9 giờ tối.