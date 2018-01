Vatican, Xuất Bản, Sập Cầu, Nội Mông, Bác Tập, Sương Mù

Xuân NiệmVậy là kết thân hơn với Tòa Thánh Vatican, nhưng không biết mức độ tương lai như thế nào. Trong khi đó, chuyện văn nghệ Nội Mông Trung Quốc ca hát tại Hà Nội trong ngày tưởng niệm Hải Chiến Hoàng sa bị ngưng vì “sự cố kỹ thuật” chớ không vì Hoàng Sa. Có biết bao nhiêu triệu người suy nghĩ, tưởng nhớ về Hoàng Sa, vậy mà chỉ cần mấy cô Nội Mông váy Tàu nhảy múa là buồn biết bao nhiêu.Bản tin VietnamNet kể: Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh thăm Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 16-20/1, hôm 18/1/2018, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, Đức ông Antoine Camilleri đã đến chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.Bản tin Zing kể: Nhiều nhà xuất bản đang gặp khó khăn tài chính. Trong số 60 nhà xuất bản trên cả nước, có 23 nhà xuất bản chưa đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, 15 nhà xuất bản thiếu kinh phí hoạt động, 2 nhà xuất bản thiếu chức danh lãnh đạo, 6 nhà xuất bản chưa đầy đủ hồ sơ cấp đổi. Dù đã quá 2 năm so với quy định nhưng tiến độ của việc cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản vẫn đang rất chậm.Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản nêu hiện trạng nhiều nhà xuất bản đang hoạt động trong tình trạng cơ sở vật chất nghèo nàn, xuống cấp, điều kiện làm việc còn thiếu thốn.Báo Quân Đội Nhân Dân kể: Sập cầu Long Kiểng, nhiều phương tiện rơi xuống sông. Tối 19-1, cầu Long Kiểng thuộc địa bàn xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, Thành phố SG bất ngờ sập một nhịp ở giữa thân cầu, khiến một chiếc xe tải và một số xe máy đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông.Bản tin RFI kể: Một chương trình văn nghệ của một đoàn văn công Trung Quốc vào tối thứ Sáu 19/01/2018 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đánh dấu 68 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam đã bị hủy bỏ vì lý do «mất điện bất ngờ», theo giải thích của bộ Văn Hóa. Tuy nhiên, «sự cố kỹ thuật» không phải là lý do theo phân tích của AP.Chương trình ca múa do bộ Văn Hóa-Thể Thao Việt Nam và sứ quán Trung Quốc tổ chức. Từ nhiều ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam đã yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ đêm ca hát này bởi vì rơi đúng vào ngày Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách nay 44 năm.Bản tin VOA kể: TQ dự định đưa ‘tư tưởng Tập’ vào hiến pháp nhà nước.Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được sửa đổi tại Đại hội Đảng lần thứ 19 hồi tháng 10/2017 để đưa tư tưởng chính trị của ông Tập vào.ĐCSTQ khi đó đã nhất trí thông việc sửa đổi điều lệ để bổ sung vào đó "Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội với Đặc trưng Trung Quốc cho Kỷ nguyên Mới" như là một trong những nguyên tắc chỉ đạo của đảng.Bây giờ laạ đề xuất đưa lý luận tương tự vào hiến pháp nhà nước, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết.Báo Tiền Phong kể: Trước thông tin một nam sinh lớp 9 bị thầy giáo dạy thể dục tát liên tục vào mà khiến em này phải nhập viện, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 377/UBND-GD yêu cầu thị xã Đông Triều điều tra, làm rõ.Sáng 19/1, Trưởng phòng Giáo dục thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, bà Lê Thu Hà xác nhận, thầy Nguyễn Văn Chức (giáo viên môn Thể dục, trường THCS Xuân Sơn) đã bị tạm đình chỉ dạy 15 ngày để làm rõ hành vi tát học sinh.Báo Công An kể: Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP.SG cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phụ tùng xe máy giả các nhãn hiệu uy tín.Báo Thanh Niên kê: Những ngày gần đây, sương mù gần như phủ kín bầu trời TP.SG, nhất là ở các quận trung tâm. Khi tham gia giao thông ngoài đường, người điều khiển phương tiện sẽ có cảm giác hơi lạnh. Tới 12 giờ trưa, sương vẫn chưa tan và còn khiến một số người bị cay mắt.Gần Tết rồi... Báo SGGP kể: Đặc sản khắp nơi “đổ bộ” về TPSG.Mặc dù hơn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018, nhưng nhiều đơn hàng đặc sản (độc đáo, lạ mắt, giá trị) đã được khách hàng, công ty đặt mua để làm làm quà biếu. Chủ một cửa hàng tại đường Kỳ Đồng (quận 3) thông tin, không chỉ những món ngon, lạ truyền thống của Việt Nam được ưa chuộng, mà các sản vật của Thái Lan, Nga, Lào, Campuchia… cũng được nhiều người chọn mua làm quà. Ví dụ, cá Biển Hồ, khô nhái, khô rắn, bia Angkor của Campuchia; cá khô Nga, cánh và đùi ngỗng… Tính đến thời điểm hiện tại, khách đặt mua tăng dần, cao hơn khoảng 15% - 25% so với ngày bình thường. Dự tính, đến thời điểm cận tết, lượng hàng sẽ đặt nhiều hơn, dồn dập hơn.Báo Thể Thao Văn Hóa kể: Ngày 18/1, Công an quận 10, TP. SG đang phối hợp cùng Thanh tra Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP.SG điều tra vụ anh Đỗ Văn Thành (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Thuận) bị thanh sắt từ công trình xây dựng rơi trúng đãn đến tử vong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 10/1, anh Thành đứng bán hàng tại con hẻm 666 đường 3/2, phường 14, quận 10 thì bị một thanh sắt dài khoảng 1 mét rơi từ công trình xây dựng do một công ty CP Đầu tư Xây dựng làm chủ đầu tư, rơi trúng...