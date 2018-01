Thư Xuân Mậu Tuất

Giao Chỉ, San Jose



Lời mời đồng hương.

Mùng 1 TẾT năm nay nhằm ngày thứ sáu 16 tháng 2 năm 2018, cơ quan IRCC chúng tôi xin hân hạnh mời bà con Bắc CA đến dự TẾT tại Việt Museum. Sẽ mở của đủ 3 ngày Tết, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đặc biệt chào đón các quan khác vào ngày đầu năm thứ sáu 16 tháng 2-2018. Tiếp theo là thứ bẩy và chủ nhật. Chúng tôi hãnh diện được dịp nhắc lại là cơ quan đã từng tổ chức và tham dự các HỘI TẾT đầu tiên tại San Jose từ hơn 30 năm qua rồi tiếp tục cho đến nhiều năm sau. Kỷ lục ghi nhận là HỘI TẾT tại Fairgrounds đã có năm lên đến trên 80 lượt vào và thống đốc tiểu bang CA đã có lần về chủ tọa. Qua năm nay 2018 San Jose sẽ có nhiều HỘI TẾT được tổ chức, tuy nhiên nếu quý thân hữu muốn có dịp thưởng Xuân văn hóa, đơn giản nhưng có ý nghĩa thiêng liêng, xin đến với chúng tôi. Vào cửa tự do.





Hướng dẫn đường vào:

Viet Museum nằm trong khuôn viên của San Jose History Park. Lối vào chính trên đường Phelan Ave San Jose CA 95112 góc đường Senter Rd. Xin đậu phía trước cổng miễn phí. Đi bộ vào trên con đường rất yên tĩnh và thơ mộng. Quý vị có dịp đi ngangqua các di sản Hoa Kỳ Tây tiến gồm có cỗ xe ngựa và đầu tàu cùng các toa xe lửa hơn 200 năm trước người Mỹ từ miền Đông qua miền Tây. Đi qua các nhà bảo tàng của dân Bồ Đào Nha (Portuguese), Mexico và Trung Hoa. Sau cùng ở một góc trời là ngôi nhà Victory danh tiếng thể hiện nền kiến trúc từ Anh Quốc được chính thức dùng làm Viện Bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng Hòa. Tay trái là bức tường tưởng niệm các anh hùng tuẫn tiết 30 tháng tư 75 cùng 300 ngàn chiến binh VNCH hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam. Phía bên tay phải là hai con thuyền. Thuyền Cà Mâu là tiêu biểu của cuộc vượt biên thành công từ miền Hậu Giang. Thuyền Hải Nhuận là con thuyền ra đi từ cửa Thuận An xứ Huế qua Hải Nam và đến bến Hồng Kông. Đây là chỗ tưởng niệm 250 ngàn thuyền nhân đã ra đi trong 20 năm từ tháng 5- 1975 đến tháng 5-1995 nhưng không đến được bến bờ tự do. Xin đến thắp một nén hương, nói một lời cầu nguyện và dành giây phút tưởng niệm những người đã hy sinh cho chúng ta được sống trên đất nước tự do thanh bình hôm nay.

Thăm viếng Viet Museum:

Trong 2 từng lầu bên trong Viện Bảo Tàng còn có nhiều di sản và tác phẩm với ý nghĩa thiêng liêng cho chúng ta chiêm ngưỡng và ghi nhận về một thời thanh bình, một thời chinh chiến. Đặc biệt là mô hình Nghĩa trang quân đội Biên Hòa với cảnh trí nguyên thủy năm 1975. Sau nhiều năm vận động thông tin và theo dõi nỗ lực của mọi người di dân ty nạn Việt Nam, chúng tôi xin vui mừng ghi nhận rằng việc trùng tu các ngôi mộ đã hoàn tất gần 80% và trước năm 2000 sẽ trùng tu xong tất cả các khoảng 12 ngàn ngôi mộ. Ngoài mô hình nghĩa trang, Museum gồm có tổng cộng 200 di sản và tác phẩm hết sức quý giá được sưu tầm trong 35 năm qua và được bảo hiểm 3 triệu Mỹ Kim. Hiện nay Viet Museum đuoc liệt kê nội dung đứng hàng đầu trong tất các di tích hiện diện tại San Jose History Park. Hàng năm có trên 20 ngàn học sinh, sinh viên ghé lại thăm SHP và hơn 50% có dịp vào Việt Museum. Các sinh viên đại học từ LA cho đến SF, Berkeley, Davis. Stanford đều đến thăm hàng năm về đã ghi nhận rõ ràng về cuộc chiến tại Việt Nam cùng hoàn cảnh người Việt có mặt tại Hoa Kỳ.

Triển lãm Tết.

Cũng nhân dịp đầu năm, cơ quan IRCC sẽ tổ chức triển lãm hình ảnh sinh hoạt cộng đồng và các Hội Tết trong 40 năm qua. Triển lãm các tác phẩm DVD và CD của Dân Dinh Media do ông Pham Phú Nam thực hiện trong 25 năm. Đồng thời sẽ có triển lãm các tác phẩm được các giải thưởng quốc tế của nhiếp ảnh gia Vũ Công Hiển.



Cảnh quan Mùa Xuân

Đồng thời với các ý niệm thiêng liêng trong ngày đầu năm ghi lại về thế hệ cha anh và đồng hương đã hy sinh, quan khách sẽ có dịp chụp hình lưu niệm với cảnh quan mùa xuân hoa mai hoa đào rực rỡ bên Cây nêu, tràng pháo. Khu vườn tự do của Việt Museum cũng đã được cho điểm cao nhất trong các vườn cảnh của các bảo tàng trong History Park. Đặc biệt chúng tôi sẽ không tổ chức chương trình khai mạc và bế mạc. Quan khách đến thăm tự nhiên như viếng cảnh mùa Xuân trong suốt thời gian mở cửa. Vào cửa tự do và khonban tâm phải đóng góp. Các cá nhân và hội đoàn có thể đem đến một bó hoa nhỏ tùy ý đặt bên bức tường chiến sỹ hay cạnh con thuyền tưởng nhớ Thuyền nhân. Sau cùng hai ngọn cờ Hoa Kỳ và VNCH tại Museum bay 24/7 là lá cờ vàng duy nhất trên thế giới nằm trong đất công lịch sử của Hoa Kỳ. Welcome to Viet Museum.

Trân trọng kính mời.