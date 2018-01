TC Xử Tử 20 Mật Báo Viên Làm Việc Cho CIA

BEIJING - 1 bài báo đăng trên tờ New York Times ấn bản Thứ Tư 17-1 cho hay FBI đẵ bắt giữ Jerry Chun Shng Lee, cựu thám tử CIA, vì tình nghi đã tiết lộ danh tính của 18 đến 20 mật báo viên hoạt động tại Hoa Lục.Nhờ đó, chính quyền Beijing đã diệt các nguồn tin tình báo là tài sản quý giá của CIA. Trên 12 mật báo viên bị hành quyết hay bị tống giam. Ít nhất 1 người bị xử bắn tại chốn công cộng.Tin của trang mạng Defense One cho hay Lee là 1 “trưởng lưới” làm việc tuyển mật báo viên địa phương để tìm kiếm thông tin mật.Các viên chức Hoa Kỳ vẫn chưa nhất trí về cách mà tình báo Trung Cộng khám phá lý lịch của mật báo viên.NYT cho biết Lee phục vụ quân đội Hoa Kỳ giữa năm 1982 và 1986, tham gia CIA năm 1994. Lee hoạt động tại Hoa Lục, theo tiết lộ của cựu viên chức CIA.Vụ Lee gợi nhớ các trường hợp phản bội khác – 2 nhân viên phản gián Aldrich Ames và Robert Hanssen bán tin mật cho Moscow trong nhiều năm, gây thiệt hại lớn CIA.Nhưng, nghi can trong 1 nghi án lớn về sau đuợc minh oan, là trường hợp Wen Ho Lee, khoa học gia gốc Taiwan bị truy tố năm 1999 về tội trộm bí mật nguyên tử cung cấp cho Trung Cộng – công tố không chứng minh đuợc các tố giác, và Lee chỉ nhận tội sử dụng dữ liệu không đúng cách.