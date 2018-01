Trung Cộng: GDP 2017 Đạt 6.9%, Cao Nhất 7 Năm Qua

(Xem: 294)

GENEVA - Lập trường về mậu dịch quốc tế của TT Trump sẽ bị thách thức tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos – WEF” họp tuần tới tại Davos (Thụy Sĩ) – vào dịp này, định hướng gọi là “America First” là mục tiêu phê phán của bản dự thảo phúc trình tựa đề “The Strategic Brief on Misconcepsions around Trade Balances.”