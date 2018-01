Pennsylvania: Bắt Nghi Can, 1 Cảnh Sát Bị Bắn Chết

HARRISBURG - Nhân viên công lực thi hành trát câu lưu của toà án bị bắn tại 1 căn nhà ở Harrisburg (Pennsylvania) vào lúc 6 giờ rưỡi sáng Thứ Năm, trong khi các cảnh sát bắt một nghi can khác.1 cảnh sát liên bang trúng đạn tử thương. 1 cảnh sát của thành phố New York bị thương không đe dọa tính mạng. Căn nhà liên quan đã bị phong toả.Tin cảnh sát ghi: 1 người bị cảnh sát bắn.Biện lý quận Dauphin họp báo cho hay: không còn gì nguy hiểm với công chúng, nghi can không đào thoát – nhưng viên chức không xác nhận nghi can đã bị tống giam.Tin mới nhận cho hay: 2 cảnh sát bị thương – 1 tử vong là cảnh sát hình sự liên bang tắt thở tại phòng cấp cứu.Hàng xóm tại nơi cách toà nhà State Capitol 2 dặm xác nhận nhiều tiếng súng nổ.Lý do toà phát lệnh bắt nghi can chưa đuợc biết.Cảnh sát Christopher David Hill, 45 tuổi, bị bắn chết tại hiện trường trong lúc đang làm nhiệm vụ trong khi tiến hành bắt Shayla Lynette Towles Pierce. 1 cảnh sát viên New York và 1 cảnh sát Harrisburg bị thương không nguy ngập tính mạng.Các cảnh sát đã tức thì bắn trọng thương tay súng, là người đã bị chết do bị thương. Pierce bị truy nã vì đe dọa khủng bố với vũ khí.