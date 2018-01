Án Mạng Do Cực Hữu Gây Ra Ở Mỹ Tăng 157%; Sát Thủ Cực Hữu Giết 34 Người Trong Năm 2017

WASHINGTON - Center on Extremism thuộc Anti-Defamation League (ADL) công bố 1 phúc trình cho thấy số người bị các phần tử độc tôn da trắng giết tăng hơn gấp đôi trong năm qua.Biên bản tựa đề “Murder and Extremism in 2017” ghi: sát thủ quá khích giết 34 người trong năm qua, gồm 20 người là nạn nhân của cực hữu gọi là “al-right” hay dân quân chống chính quyền. 18 người bị giết bởi thượng tôn da trắng, tăng 157% so với năm trước, theo tường thuật của New York Daily.9 người bị Hồi Giáo quá khích giết trong bạo động gia đình, riêng 1 vụ đơn lẻ tại New York để lại 8 người chết.Theo ADL, cực đoan cánh hữu giết 274 người giữa 2008 và 2017, chiếm 71% trong số 387 án mạng do sát thủ quá khích gây ra trong 10 năm. Năm 2017 là năm bạo động hạng 5 trong hồ sơ ADL thiết lập năm 1970.Bài viết đăng báo The Atlantic của ông Jonathan Greenblatt, CEO của ADL, khuyến cáo công chúng nên coi vấn đề bạo động quá khích là nghiêm trọng, để chuẩn bị đối đầu mọi hình thức thái cực.Tại Thượng Viện hôm Thứ Ba, nghị sĩ Kamala Harris (DC-California) chê trách Bộ trưởng nội an Kirstjien Nielsen không nói tới khủng bố nội địa do người da trắng cực hữu gây ra trong cuộc điều trần với ủy ban pháp chế Hạ Viện là thiếu sót.