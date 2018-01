Trump: Clifford Nữ Tài Tử Phim Sex Giống Ivanka

WASHINGTON - Trong 1 cuộc phỏng vấn của In Touch Weekly, nữ tài tử đóng phim người lớn Stephanie Clifford, cũng đuợc biết với biệt danh “Daniels Giông Tố” từ năm 2011, kể: TT Trump so sánh cô với con gái Ivanka.Mới đây có tin luật sư của ông Trump trả 130,000 MK để Clifford giữ im lặng về chuyện tư tình năm 2016.Trước ngày nhận tiền để không tiết lộ, Clifford kể cho In Touch biết ông Trump nhiệt tình tán tỉnh cô – tuy phủ nhận vụ tư tình, năm 2011 Clifford kể chi tiết các đụng chạm với tỉ phú Trump mà cô mô tả là thân mật.Theo lời cô, ông Trump đánh giá “nàng Giông Tố” là đẹp, tinh khôn như con gái Ivanka.Vào thời gian ấy, Ivanka là 24 tuổi và Clifford 26 tuổi.