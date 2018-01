Trump Junior: Năm Đầu Của Thân Phụ Là Năm Của Phụ Nữ

WASHINGTON - Con trai của TT tỉ phú New York mô tả năm đầu nhiệm kỳ TT của thân phụ là dấu ấn về phụ nữ.Twitter của Trump Junior ghi “Năm đầu nhiệm kỳ của TT Trump là năm của phụ nữ” – anh cũng viết bài gửi đăng báo The Hill kể tên những phụ nữ đuợc giao chức vụ cao tại Bạch Ốc.Bài này chê trách các nhà lập pháp DC và truyền thông không nhận thấy TT Trump là quán quân về bình đẳng giới tính.Trong khi đó, New York Times lưu ý: những tháng sau cùng của năm 2017 chứng kiến vô số phụ nữ đứng lên tố cáo các vụ xách nhiễu tình dục của nam giới quyền thế.Ông Trump cũng là 1 nhân vật bị tố giác và hầu như không bị ảnh hưởng mà còn tiếp tục đuợc hậu thuẫn bời đa số viên chức lập pháp và cử tri cảm tình viên.