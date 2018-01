Công Sở Mỹ Có Thể Bị Đóng Cuối Tuần Này. Vì QH Không Thể Thông Qua Ngân Sách Tạm

(Xem: 417)

NEW YORK CITY - Cục khí tượng quốc gia dự báo 1 inch tuyết trút xuống thành phố New York trong khi phi đạo của các phi trường Logan (Boston) và Hartfield-Jackson (Atlanta) phủ tuyết – hơn 700 chuyến bay bị bãi bỏ tại miền nam cho tới vùng New England hôm Thứ Tư.