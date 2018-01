Trump: Ngưng Cấp Chiếu Khán Lao Động Cho Người Haiti

WASHINGTON - Chính quyền Trump xác nhận: người Haiti không còn là đối tượng của chương trình nhập cư người lao động kỹ năng thấp, chấm dứt chính sách nhân đạo tuyển dụng người Haiti làm việc tại Hoa Kỳ sau trận động đất tai họa 2010.Bộ nội an vừa thông báo thay đổi này sau tuyên bố hôm Thứ Năm của TT Trump ngưng nhận di dân Haiti và châu Phi.Vào dịp này, ông Trump mô tả nguồn gôc của họ là “hố phân”, gây phản ứng chống đối từ nhiều hướng.Bộ nội an loan báo hôm Thứ Tư: xoá tên Haiti trên danh sách 80 nước là đối tượng đuợc cấp chiếu khán H-2A và H-2B để làm việc lao động thời vụ tại Hoa Kỳ.Thông cáo báo chí của Bộ nội an giải thích: tỉ lệ lạm dụng, gian lận và lưu trú quá hạn của người Haiti là rộng lớn – tỉ lệ lưu trú quá hạn trong tài khoá 2016 là 40%. Belize và Samoa cũng bị xoá tên trên danh sách này.Hồ sơ ghi: 54 người Haiti đuợc cấp H-2A giữa Tháng 3 và Tháng 11-2017. Số người đuợc cấp H-2B năm 2016 là rất nhỏ để báo cáo.