Tị Nạn Chính Trị Cơ Nguy Bắt Về VN

BERLIN, Đức quôc -- Một nhà hoạt động nhân quyền đào thoát sang Đức đang gặp cơ nguy bị trục xuất về VN... Con gái nhà hoạt động này là một tài năng dương cầm Việt từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Và họ đang gặp cơ nguy bị chính phủ Đức trục xuất về VN, bất kể nhà hoạt động này đã từng thọ án 20 năm tù tại VN.Và bây giờ, nhà văn Nguyễn Quang (tên thật Nguyễn Quang Hồng Nhân) đã kêu cứu khắp nơi, và một sô nhà hoạt động gốc Việt tại Canada đang vận động chính phủ Canada đón nhận gia đình Nguye6ễn Quang sang tỵ nạn chính trị.Bản tin VOA kê rằng từ Đức, sinh viên âm nhạc Nguyễn Quang Hồng Ân, 18 tuổi, nói với VOA rằng cô cùng cha mẹ đang xin tị nạn chính trị tại Canada, trong khi thời hạn lưu trú tạm thời đã kết thúc và nguy cơ bị giam cầm tại Việt Nam là rất cao nếu bị trục xuất về nước.“Thượng nghị sĩ Canada Ngô Thanh Hải đã nghe được lời khẩn cầu của gia đình, ông cùng với Đại sứ Canada tại Đức Stephane Dion và tổ chức VOICE Canada đã lên tiếng kêu gọi Đức ngưng trục xuất tạm thời.”Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, thân phụ của cô Hồng Ân, vào đầu tuần trước nói với VOA rằng chính quyền thành phố Nuremberg đã thu hồi tất cả các giấy tờ tùy thân của gia đình và cô con gái Hồng Ân, hiện là sinh viên năm thứ hai khoa dương cầm Đại học Âm nhạc Nuremberg, sẽ phải nghỉ học.Ông Nguyễn Quang Hồng Nhân, còn được biết đến là nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang, từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù. Vào tháng 12/2017, ông cho VOA biết, đơn xin tị nạn của gia đình ông đã bị chính phủ Đức bác. Ông nói:“Tình hình rất là nguy hiểm vì chính phủ Đức đã tịch thu hết giấy tờ của tôi và ra lệnh trục xuất khỏi nước Đức với lý do là giữa Đức và Việt Nam đã ký một hiệp định bang giao. Tòa án ở Đức đã giải thích rằng tình hình ở Việt Nam hiện nay là rất tốt, cho nên việc tôi trở về sẽ được an toàn và chính phủ Đức bảo đảm rằng sẽ không xảy ra hành động trả thù. Nhưng nhận định này trái với tình hình thực tế là tại Việt Nam, năm 2017 là năm mà các nhà đối kháng bị bắt và giam tù nhiều nhất. Bây giờ tình hình rất là nguy hiểm. Sáng nay họ lại nhắc nhở là nên trở về Việt Nam, nhưng tôi không ký vào giấy, vì trở về là bị vào tù ngay.”VOA ghi lời Ông Quang nói rằng hiện nay hồ sơ xin tị nạn chính trị của gia đình ông ở Canada đã được chấp thuận:“Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và ông đại sứ Canada tại Đức đã can thiệp kịp thời, chứ nếu không thì tôi đã bị tống xuất về Việt Nam cách đây mấy tháng rồi. Hiện nay tất cả hồ sơ của tôi đã được xác nhận tại Bộ Di trú của chính phủ Canada, nay chỉ cần điều kiện nữa là có đủ tiền ký gửi do tổ chức VOICE Canada đứng ra hỗ trợ. Sau đó thì chúng tôi sẽ đi đến Canada.”Theo ông Quang, lệnh hoãn trục xuất ra khỏi Đức sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian Bộ Di trú Canada cứu xét đơn xin nhập cảnh của gia đình ông.Trang Thời báo trích lời ông Đỗ Kỳ Anh, Chủ tịch VOICE Canada, nói rằng tổ chức của ông đã vận động cộng đồng bảo trợ cho gia đình của một cựu tù nhân lương tâm Việt Nam, nhiều năm tranh đấu vì nhân quyền, và để Hồng Ân có cơ hội trở lại trường, phát triển tài năng âm nhạc.Ông Quang chia sẻ các hoạt động nhân quyền của ông ở trong nước:“Sau khi cộng sản chiếm miền Nam thì tôi hoạt động về nhân quyền, nhưng sau đó tổ chức bị vỡ. Sau khi ra tù tôi thấy Việt Nam thiếu về nghề nghiệp nên tôi mới mở một trường công nghệ ở Đà Lạt để đào tạo ngành nghề cho sinh viên, nhưng họ biết tôi ở tù mới ra cho nên họ đóng cửa. Trong khoảng thời gian 8 năm liền tôi không làm được gì nên tôi chỉ viết sách – viết khoảng 20 quyển sách và phát hành trên Amazon cho đến khi tôi rời khỏi Việt Nam vào năm 2015.“Tôi cũng cùng với bác sĩ Nguyễn Đan Quế thành lập Hội cựu tù nhân lương tâm, thành lập Diễn đàn Đại học Nhân quyền, và sau đó là Viện Nhân quyền Việt Nam. Đó là những việc làm mà khiến chính quyền Việt Nam để ý và theo dõi rất nhiều.”Các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Quang là Biển Đỏ Việt Nam, Tôi có Giấc mơ Việt Nam tự do, Chiến tranh và Hòa bình Việt Nam.Năm 1979, ông Nguyễn Quang bị tòa án ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cáo buộc “hoạt động tuyên truyền chống phá Cách mạng” và tổ chức đưa sinh viên, học sinh ra ngoại quốc. Trong lời nói cuối cùng trước tòa, ông kêu gọi LHQ mở cuộc điều tra về vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.Hồng Ân cho biết thêm về án tù của cha:“Ba của tôi là một cựu tù nhân lương tâm, đã từng bị giam giữ 20 năm dưới chế độ Cộng sản. Ông là một nhà hoạt động nhân quyền và hiện điều hành Viện nhân quyền Việt Nam. Đơn xin định cư Canada đã hoàn tất nhưng hiện thiếu khoản tiền ký quỹ 24.200 đôla.”Xin mời đọc thêm bản tin ở đây để biết chi tiết về hồ sơ xin tỵ nạn ỏở Canada, và về cách đóng góp.