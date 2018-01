Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Tổ Chức Dạ Tiệc Gây Quỹ

Trong tiệc gây quỹ.Anaheim (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 1, 2018 Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Mậu Tuất 2018 đã tổ chức thành công buổi dạ tiệc gây quỹ khoảng 600 người tham dự quan khách có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị mạnh thường quân bảo trợ, các cơ quan truyền thông…Dân cử có Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, các Nghị viên HĐTP Garden Grove, ông Jamison Power (Học Khu Westminster), bà Diana Carrey (cựu nghị viên Westminser), các nghệ sĩ: Tuấn Vũ, Tâm Đoan, Mai Quốc Huy, Phương Hồng Quế,Trang Thanh Lan, Lâm Thúy Vân, Lưu Việt Hùng, Khánh Hoàng, Đăng Vũ, Thúy Hằng, Hà Tuấn Huy... và ban nhạc The V BandDiễn hành Tết do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trung Tâm Tây Nam /Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Little Saigon Foundation, Trần Hưng Đạo Foundation, Hội Đền Hùng, Tổng Hội Sinh Viên UVSA, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt và rất đông các hội đoàn, đoàn thể…Trưởng Ban tổ chức do ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.Theo ông Phát Bùi cho biết, buổi diễn hành Tết năm nay sẽ có chiếc tàu Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10, đó là hình ảnh chiếc chiến hạm đã tham gia trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 dẫn đầu cuộc diễn hành.Điều hợp chương trình có các MC Đỗ Tân Khoa, Di Ái Hồng Sâm, và cô Roxanne ChowSau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Mậu Tuất lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị quan khách cùng đồng hương tham dự, ông nói: “Tất cả quý vị ngồi chật kín trong nhà hàng Golden Sea hôm nay, tôi nghĩ không những nó mang đến cho tất cả thành viên ban tổ chức diễn hành Tết một niềm vui, một niềm khích lệ lớn lao mà còn mang đến niềm vui cho tất cả các đồng hương ở khắp nơi trên thế giới.Diễn Hành Tết không phải diễn hành Tết của bất cứ ai hay của bất cứ tổ chức nào mà diễn hành Tết là của chung tất cả người Việt chúng ta cho dù rằng đó là những người Việt ở ngay Quận Cam này hay ở khắp nơi trên Hoa Kỳ, khắp nơi trên thế giới và kể cả đồng bào chúng ta ở trong nước. Vì với mạng lưới Internet ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều có thể cùng đón Xuân dưới mái nhà Việt Nam bao trùm khắp quả địa cầu này.Vào ngày mùng 2 Tết tức là ngày 17 tháng Hai sắp tới, chúng ta sẽ tưng bừng đốt viên pháo đầu tiên và hàng chục ngàn viên pháo sẽ nổ tung trời ở trên đại lộ Trần Hưng Đạo tức là đường Bolsa Ave, và chúng ta sẽ cùng nhau tay nắm tay vui mừng để đón chào mùa Xuân mới, và chúng tôi mong rằng những viên pháo đó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều thắng lợi lớn trong năm Mậu Tuất 2018; con em chúng ta sẽ học hành thành công; các cơ sở thương mại sẽ làm ăn phát đạt rực rỡ hơn năm nào hết, và đồng bào chúng ta trong nước sẽ sớm có cơm no áo ấm, dân chủ và tự do.”Trong dịp nầy, ông Phát Bùi giới thiệu các thành phần trong ban tổ chức: Cộng Đồng NVQG Nam Cali, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Little Saigon Foundation, Trần Hưng Đạo Foundation, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, Hai Trường Trung Học Westminster và Santiago, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Trưng Vương, Hội Bưởi Chu Văn An... và vì quá đông nên ông chỉ xin giới thiệu các thành viên trong Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết và mời lên sân khấu các ông: Nguyễn Minh Trì, Bùi Đẹp, Nguyễn Long, Lê Quang Dật, Tạ Trung, Phó Thịnh Trương, Nguyễn Minh Tú, Đỗ Tân Khoa, Hoàng Tấn Kỳ, Nguyễn Doãn Hưng, Nguyễn Phục Hưng, Trương Văn Song, Võ Thành Phát, Lưu Phát, Nguyễn Mạnh Tú, Đinh Quang Truật, Nguyễn Văn Hùng, Lâm Quang Thạch, Lưu Đức Anh, các chị: Mai Ly, Lý Thanh Nhàn, Roxanne Chow, Võ Hồng Hoa,Cẩm Hồng, Nguyễn Hồng Sâm, Quỳnh Hoa, Xuân Mai, Ngọc Lan, Như Hảo, Thanh Vân... ngoài ra còn có các Luật Sư cố vấn pháp luật gồm có các LS: Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Hoàng Dũng, và các vị cố vấn: Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Văn Ức, Phan Tấn Ngưu, Lê Văn Sáu, Võ Tấn Kha, Phan Như Hữu, Phan Hữu Vinh…Sau đó chị Mai Ly, Trưởng Ban Tổ Chức Văn Nghệ, một mạnh thường quân trong buổi dạ tiệc. Chị Mai Ly thay mặt ban tổ chức cám ơn tất cả quan khách, thân hữu, đồng hương và đặc biệt các anh chị em nghệ sĩ đã hy sinh thì giờ đến tham dự dạ tiệc gây quỹ, đặc biệt ca sĩ Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Tâm Đoan v.v.. Chị Mai Ly cũng giới thiệu ba phần quà do Lexor ủng hộ $5,000, tiệm vàng Mai Ly bảo trợ 2 ounce vàng 999, ca sĩ Ý Nhi bảo trợ $1,500 mà mỗi vé số chỉ có $10.Sau các lời phát biểu, mọi người bắt đầu dự tiệc, thưởng thức chương trình văn nghệ và tham gia xổ số.Trong số các mạnh thường quân ủng hộ đầu tiên có BS. Micheal Đào ủng hộ $10,000, trong dịp nầy Phó Thị Trưởng Phát Bùi cũng cho biết trước đây BS. Micheal Đào có hứa ủng hộ cho qũy tranh cử kỳ nầy của ông Phát Bùi là $10,000 nhưng ông Phát Bùi đề nghị với BS. Micheal Đào là đưa số tiền ủng hộ cho ông Phát Bùi vào qũy diễn hành Tết đã được BS. Micheal Đào đồng ý. Trong số những mạnh thường quân ủng hộ ngay trong buổi tiệc có BS. Trương Như ủng hộ $5,000, một số các mạnh thường quân cũng đã đóng góp trong buổi tiệc nầy, Ban tổ chức có danh sách và số tiền chính thức thu được sẽ công bố sau khi có kết qủa chính thức.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ xuất sắc do các nghệ sĩ tên tuổi trong vùng Nam California trình diễn.