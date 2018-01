Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Tại Davos Chỉ Trích Trump Về ‘American First’

GENEVA - Lập trường về mậu dịch quốc tế của TT Trump sẽ bị thách thức tại diễn đàn kinh tế thế giới Davos – WEF” họp tuần tới tại Davos (Thụy Sĩ) – vào dịp này, định hướng gọi là “America First” là mục tiêu phê phán của bản dự thảo phúc trình tựa đề “The Strategic Brief on Misconcepsions around Trade Balances.”Các chuyên gia soạn phúc trình này không chỉ danh Hoa Kỳ, nhưng đặt vấn đề với sự hiểu biêt thương mại quốc tế của chính quyền Trump.Từ khi tranh cử TT, ông Trump đã báo truớc nỗ lực hạn chế khiếm ngạch mậu dịch.Các đồng tác giả của dự thảo phúc trình, là chuyên gia Robert Laurence (giáo sư Harvard) và chuyên gia Yeling Tan (giáo sư Princeton), nói “Washington đo luờng thành công của thuơng mại qua số liệu về thăng bằng, và coi đó là lý do để đòi tái điều đình các thương ước, là chấp nhận chính sách bảo hộ mậu dịch. Cụ thể là chính quyền Trump đã chia tay với đề án Tự Do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đang tái đàm phán NAFTA với Mexico, Canada.Phúc trình WEF cho biết: Trump tin rằng giao thương không công bằng đưa tới khiếm ngạch mậu dịch, mất việc làm trong nước, nhưng cách suy nghĩ như kể trên sau cùng sẽ làm hại thành phần mà Trump muốn bảo vệ.Nhóm tác giả của phúc trình Davos cho hay 1 số chính quyền khác dùng luận điểm tương tự, nhưng không nêu tên – họ giải thích 7 mô hình và nhắc nhở: khiếm ngạch mậu dịch lớn của Washington phát sinh cùng với tăng trưởng mạnh của thị trường việc làm.Các chuyên gia khẳng định: khiếm ngạch hay thặng dư không hẳn là xấu hay tốt – các yếu tố quan trọng là liên quan giữa đầu tư và tiết kiệm, không là chính sách mậu dịch.Vẫn theo khuyến cáo của các tác giả, tăng thuế nhập cảng để giúp các ngành chế xuất trong nước là sai.TT Trump sẽ lên tiếng tại hội nghị Davos ngày 26-1.