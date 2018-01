Samsung Sẽ Ra Mắt Galaxy S9 & S9 Plus Vào 26/02/2018

Đầu năm 2018, Samsung đã xác nhận bộ đôi Galaxy S9 & Galaxy S9 Plus sẽ được ra mắt tại sự kiện MWC 2018.Nguồn tin từ Evan Blass cũng đã bổ sung thêm thông tin về ngày ra mắt của bộ đôi flagship mới.Theo thông tin tiết lộ, bộ đôi flagship mới của Samsung sẽ được ra mắt vào ngày 26/02/2018 ở một số quốc gia, người dùng sẽ được đặt hàng trước bộ đôi Galaxy S9 vào ngày 01/03/2018. Đến ngày 16/03/2018, sản phẩm sẽ được phân phối rộng rãi đến tay người dùng.Hồi năm 2017, Galaxy S8 đã được ra mắt chậm hơn so với những đối thủ khác. Tuy nhiên, với chiếc Galaxy S9, có vẻ như Samsung đang muốn đưa sản phẩm trở lại quỹ đạo như những thiết bị khác.Một số nguồn tin cho biết, 2 model flagship Galaxy S9 & S9 Plus mới sẽ được trang bị vi xử lý Exynos 9810, loa stereo và cụm camera kép cho phiên bản Plus. Ngoài ra, camera chính trên Galaxy S9 cũng có thể sẽ cho phép thay đổi khẩu độ từ f/1.5 tới f/2.4.Nguoivietphone.com.