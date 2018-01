Ăn Tết Nguyên Đán Ở Pala: 16 Tháng Hai – 3 Tháng Ba, Với Xổ Số Phát Tài $30,000, Múa Lân, 8 p.m., 17 Tháng Hai, 3 Tháng Ba; Choices Buffet Tăng Cường Các Món Thực Đơn Ngày Tết

PALA, CA, 10 Tháng Một, 2018….. Quý khách chơi các loại bàn bài ở Pala Casino Spa & Resort sẽ ăn Tết Nguyên Đán Năm Mậu Tuất suốt từ 16 Tháng Hai cho tới 3 Tháng Ba, và kiếm thêm tiền mặt trong Cuộc Xổ Số Phát Tài $30,000 của sòng bài.Trong suốt thời gian 9 a.m., Thứ Sáu, 16 Tháng Hai, cho tới 2 p.m., Thứ Bảy, 3 Tháng Ba, các hội viên Privileges Card Club có thể kiếm vé số dự cuộc xổ số tiền mặt $30,000 tổ chức vào Thứ Bảy, 3 Tháng ba, bằng cách chơi các loại bài Blackjack, Pai Gow Poker hay Texas Hold’em Poker, Baccarat, 3-Card Poker, Mississippi Stud hay Crazy 4 Poker, DJ Wild, Roulette hay Craps. (Poker đánh LIVE không được tính vào chương trình khuyến mãi này.) Không có lệ phí hội viên Privileges Card Club, và mọi người có thể gia nhập tại Privileges Center ở sòng bài.Khách chơi Blackjack sẽ được nhận một vé số cho mỗi Blackjack Toàn-Đỏ (Cơ "Hearts'-Rô 'Diamonds') hay Toàn-Đen (Bích 'Spades'-Chuồn 'Clubs') và bao gồm cả Free Bet và Blackjack Switch nơi những tay bài được chia từ đầu. Khách chơi Pai Gow Poker và Texas Hold’em sẽ được nhận một vé số cho mỗi Cù lủ 'Full house' hay lớn hơn. Khách chơi Baccarat có thể kiếm vé số với mỗi tay bài Huề 'Natural Tie' với một 'Natural 8' hay một 'Natural 9' (tất cả mọi khách chơi bài), cộng các vé số thêm cho những khách đặt và trúng Dragon hay Panda. Khách chơi Three-Card Poker sẽ kiếm được một vé số cho mỗi tay bài Sảnh/Suốt 'Straight'; Mississippi Stud hay Crazy 4 Poker, Xám Cô 'Three-Of-A-Kind' hay lớn hơn; DJ Wild, Tứ Quý 'Four-Of-A-Kind' hay lớn hơn; Roulette, tất cả những ai thắng cược khi chỉ-đặt-vào-một-số 'straight-up' (35-to-1); và Craps, ba 'point' đã được thảy ra với Fire Bet, cho những ai đã đặt vào cược này. Quý khách sẽ phải điền mỗi mẫu vé tham dự theo đúng cách thức và bỏ vào thùng xổ số Phát Tài $30,000, sẽ được đặt tại lối vào mặt trước của sòng bài, cho tới 2:45 p.m. ngày Thứ Bảy, 3 Tháng Ba.Những cuộc xổ số chia nhau $30,000 sẽ bắt đầu lúc 3 p.m., Thứ Bảy 3 Tháng Ba. Người trúng phải có mặt. Thời biểu gồm:3 p.m. - $2005 p.m. - $3006 p.m. - $5007 p.m. - $1,0008 p.m. - $2,0009 p.m. - $5,00010 p.m.-$6,00011 p.m.-$7,000Giữa đêm - $8,000Những buổi biểu diễn múa Lân truyền thống sẽ diễn ra ở sòng bài lúc 8 p.m. những ngày Thứ Bảy 17 Tháng Hai và 3 Tháng Ba, và các món ăn Á Châu truyền thống sẽ được mang cống hiến khách tại nhà hàng Choices the Buffet trong Năm Tuất. Thực Đơn sẽ gồm: Cá Hên, Thịt Gà Xiên Que, Cơm Chiên Tôm, Lòng Heo kiểu Hong Kong, Chow Mein, Chả Giò Chay và Xủi Cảo Heo.Pala Casino Spa & Resort giữ quyền sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào. Những lần xổ số sẽ được thực hiện tuân theo luật lệ. Trong trường hợp bất khả kháng, các yếu tố an toàn, thiết bị trục trặc hay những trạng huống đặc biệt, Pala Casino giữ quyền sửa đổi các thủ tục, trong khi vẫn giữ gìn tính công bằng và quyền lợi tốt đẹp nhất của mọi người tham dự.About Pala Casino Spa & ResortPala Casino Spa & Resort gồm một sòng bài phong-thái-Las Vegas với 2,000 máy kéo, 80 bàn bài và 15 bàn đánh Poker; một khách sạn 507 phòng; một khu 'spa and salon' phục vụ đầy đủ, rộng 10,000 sq ft, với 14 phòng trị liệu; một trung tâm thể dục tối tân; hồ tắm với 12 lều 'cabana' riêng tư ven hồ, và bồn tắm nước nóng xoay quanh 'whirlpool' hai-nhiệt-độ lộ thiên.Pala cũng cống hiến 11 nhà hàng và một diện tích 40,000 sq ft cho các buổi gặp gỡ và hội nghị. Pala Casino Spa & Resort đoạt giải AAA Four-Diamond Award trong 12 năm liên tiếp. Khu Pala RV Resort cho Xe-Nhà-Ở mới đã khai trương vào ngày 23 Tháng Năm 2016, cống hiến 100 chỗ đậu cho các Xe-Nhà-Ở RV và Xe-Kéo-Theo 'Trailer' chiều dài từ 55 tới 70 ft và đầy đủ các tiện nghi cho khách RV.Khu Pala RV Resort được cho điểm hoàn hảo 10/10*/10 bởi Good Sam, tạp chí chấm điểm RV Resort toàn quốc. Các tạp chí Trailer Life và Motorhome đã trao cho Pala RV Resort các Giải Vàng 'Gold Award' năm 2016 là Best RV Resort Casino (Khu cho Xe-Nhà-Ở Hạng Nhất) và Best Campground Resort (Khu Cắm-Lều-Trại Hạng Nhất). Khu Pala Spa tối tân đã được bầu là Spa hạng ba trên toàn Bắc Mỹ và hạng nhất tại Tiểu Bang California và trong toàn ngành kỹ nghệ sòng bài cho năm 2016. Việc sắp hạng này đánh dấu năm thứ 11 liên tục Pala Spa đã được xếp vào 100 Hạng Đầu và 10 Hạng Đầu. Pala Casino Spa & Resort đã được chọn làm Sòng Bài Hạng Nhất 'Best Casino' ở San Diego bởi công chúng trong cuộc thăm dò A-List thường niên 10News.com do đài KGTV-TV 10 News ở San Diego bảo trợ. Muốn biết thêm thông tin, xin vào thăm http://www.palacasino.com/VI###CONTACT: Jack Taylor, 760-801-6328, jtaylor@palacasino.comPala Casino Spa & ResortCELEBRATE LUNAR NEW YEAR AT PALA, FEB. 16 –MARCH 3, WITH $30,000 GOOD FORTUNE DRAWINGLion Dance, 8 p.m., Feb. 17, March 3;Choices Buffet to Add Lunar New Year Menu ItemsPALA, CA, January 10, 2018…..Table games players at Pala Casino Spa & Resort can celebrate the Lunar New Year, The Year of the Dog, February 16 to March 3, and win extra cash in the casino’s $30,000 Good Fortune Drawing.Privileges Card Club members can start earning entries into the $30,000 Saturday, March 3, cash drawing from 9 a.m., Friday, February 16,, until 2 p.m., Saturday, March 3, by playing Blackjack, Pai Gow Poker or Texas Hold’em Poker, Baccarat, 3-Card Poker, Mississippi Stud or Crazy 4 Poker, DJ Wild, Roulette or Craps. (LIVE poker play is not included in the promotion.) Privileges Card Club membership is free at the Privileges Center in the casino.Blackjack players will receive one drawing entry for every All-Red (Hearts or Diamonds) or All-Black (Spades or Clubs) Blackjack and includes Free Bet and Blackjack Switch on original hands dealt. Pai Gow Poker and Texas Hold’em players will receive one drawing entry for every Full House or better. Baccarat players earn entries with each Natural Tie with a Natural 8 or a Natural 9 (all players), plus additional entries can be won by players who bet and win on the Dragon or Panda. Three-Card poker players will earn a drawing entry for any Straight; Mississippi Stud or Crazy 4 Poker, Three-Of-A-Kind or better; DJ Wild . Four-Of-A-Kind or better; Roulette, all “straight up” bet winners (35-1), and Craps, three points made on the Fire Bet for those who made the bet. Guests will be required to fill out each entry legibly and enter them in the $30,000 Good Fortune drawing drum that will be located at the casino’s front entrance until 2:45 p.m. on Saturday, March 3.Drawings to win a share of $30,000 will start at 3 p.m., Saturday, March 3.. Winners must be present. The schedule includes:3 p.m. - $2005 p.m. - $3006 p.m. - $5007 p.m. - $1,0008 p.m. - $2,0009 p.m. - $5,00010 p.m.-$6,00011 p.m.-$7,000Midnight - $8,000Traditional Lion dances will be held through the casino at 8 p.m., Saturday,, February 17, and Saturday, March 3, and traditional Asian dishes will be offered at Choices the Buffet during The Year of the Dog. The menu will include: Lucky Fish, Chicken Skewers, Shrimp Fried Rice, Hong Kong Pork Belly, Chow Mein, Vegetable Egg Rolls and Pork Pot Sticker.Pala Casino Spa & Resort reserves the right to alter any promotions. Drawings will be conducted in accordance with the rules. In the case of force majeure, safety factors, equipment malfunction or extenuating circumstances, Pala Casino reserves the right to modify procedures in keeping with fairness and the best interests of all participants.About Pala Casino Spa & ResortPala Casino Spa & Resort includes a Las Vegas-style casino with 2,000 slot machines, 80 table games and seven poker tables; a 507-room hotel; a 10,000-square-foot, full-service spa and salon that features 14 treatment rooms and a state-of-the-art fitness center. Pala also offers nine restaurants and 40,000 square feet of meeting and convention space. Pala Casino Spa & Resort is an AAA Four-Diamond Award winner for 12 consecutive years. The new Pala RV Resort opened May 23, 2016, and offers 100 parking sites for RVs and trailers from 55 to 70 feet and full-service amenities for RVers. Pala RV Resort is rated a perfect 10/10*/10 by Good Sam, the national RV Resort rating publication. Trailer Life and Motorhome magazines awarded Pala RV Resort its Gold Awards for 2016 and 2017 as Best RV Resort Casino and Best Campground Resort. Its state-of-the-art Pala Spa was named the number three spa in North America and the number one spa in the State of California and the entire casino industry for 2016. The ranking marked the eleventh consecutive year that Pala Spa has been ranked in the Top 100 and Top 10. Pala Casino Spa & Resort was voted Best Casino in San Diego by the public in the 10News.com annual A-List poll sponsored by KGTV-TV 10 News in San Diego. For more information, visit http://www.palacasino.com.