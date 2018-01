Tuyển Sinh, Xăng Pha, Nam/Nữ, Google, Pháp-Việt...

Xuân NiệmHọc sinh trung học quá kém, thế là lên đại học chới với... Lên đại học may mắn lấy được cử nhân, đa số sẽ đuối sức, hết dám theo lên bậc sau đại học, như Thạc sĩ, Tiến sĩ... Đó là hoàn cảnh chung.Do vậy, Đại học Quốc gia TPSG báo động đỏ về tuyển sinh sau đại học...Báo SGGP ghi nhận nhiều trường thành viên của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPSG đặt mục tiêu trở thành trường ĐH nghiên cứu, định hướng nghiên cứu trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí quan trọng là phải tăng quy mô đào tạo sau ĐH). Tuy nhiên, việc tuyển sinh sau ĐH của các trường này đang có sự tụt dốc thê thảm về số lượng.Lại xăng pha nước... Báo Lao Động kể chuyện xe chết máy sau khi đổ xăng tại Quảng Trị: Phát hiện trong bồn chứa xăng có khoảng 150 lít nước...Liên quan đến vụ việc nhiều xe môtô tại tỉnh Quảng Trị bị “chết máy” sau khi đổ xăng lại cửa hàng xăng dầu số 7 (Cty Xăng dầu Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng tỉnh đã vào cuộc tìm hiểu và bước đầu xác định được nguyên nhân.Báo Tiền Phong kể chuyện Hà Tĩnh: Thầy giáo dùng gậy selfie kẹp smartphone chấm 30 bài thi/phút.Sử dụng một phần mềm dành cho smartphone và cố định chiếc máy này bằng gậy chụp ảnh để chấm thi. Sáng kiến trên của thầy Nguyễn Văn Thỏa giáo viên trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đạt hiệu quả rất cao với tốc độ chấm 30 bài/phút, độ chính xác khoảng 99%.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Bắc Giang: Lại nhầm làm nam giới có... tử cung, buồng trứng.Kết quả siêu âm hôm 11-1 cho anh Phùng Văn Triệu (33 tuổi, ở xã Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang) tại Phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long ở Lục Ngạn đang lan truyền trên mạng xã hội.Theo kết quả siêu âm, ngoài mô tả gan, mật, bàng quang, anh Triệu còn có tử cung "kích thước bình thường, âm cơ đều" và buồng trứng hai bên không có gì bất thường.Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-1, đại diện phòng khám Bắc Thăng Long lý giải sai sót này là do người đánh máy kết quả đã nhầm...Bản tin VOA ghi nhận: Việt Nam khen ngợi Google gỡ ứng dụng ‘Lấy lại quê hương’...Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Việt Nam Trương Minh Tuấn hôm 17/1 lại đề nghị Google mở văn phòng đại diện để quản lý thông tin có nội dụng phản động, chống phá nhà nước.Trò chơi “Lấy lại quê hương” nói về cuộc đối đầu bằng vũ lực trong đó có những nhân vật được cho là mô phỏng theo các nhà lãnh đạo ở Hà Nội.Bản tin RFI kể về “Hợp tác quốc phòng Pháp - Việt: Sắp tới sẽ là Biển Đông?”Tình hình là... đôi bên cho biết đã thỏa thuận tăng cường các chuyến thăm Việt Nam của các chiến hạm Pháp. Theo nhận xét của The Diplomat, an ninh hàng hải là chủ đề quan trọng trong hợp tác quốc phòng Pháp-Việt, không chỉ những hoạt động đơn lẻ, mà còn ở sự yểm trợ của Pháp đối với Việt Nam, trước sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông.Bản tin NHK kể: Bắc Triều Tiên cử đoàn cổ vũ hơn 230 người tới Thế vận hội PyeongChang.Trong cuộc đàm phán liên Triều tổ chức vào thứ Tư, Bắc Triều Tiên cho biết sẽ cử một đoàn cổ vũ với trên 230 thành viên tới dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc.Bản tin BBC kể chuyện “Cảnh sát tại bang Rakhine của Myanmar đã nổ súng vào những người biểu tình Phật giáo, khiến ít nhất 7 người chết.”Vụ bạo lực xảy ra sau khi hơn 4000 người dân tộc theo đạo Phật bang Rakhine tập trung tại thành phố Mrauk U hôm thứ Ba (16/1) để biểu tình phản đối lệnh cấm tổ chức lễ kỉ niệm hàng năm về sự sụp đổ của vương quốc Arakan cổ đại. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.Bản tin VOV kể rằng “Trên sông Châu Giang, bọt trắng dày cả mét, nổi trên mặt nước, rất lâu tan. Chưa năm nào bọt trắng dày và kéo dài như năm nay. Nguyên nhân vì đâu?”Những ngày đầu tháng 1, khu vực trạm bơm Chợ Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam xuất hiện hiện tượng bọt trắng xóa nổi đầy mặt nước, cách đó 5km tại trạm bơm Duy Hải cũng có hiện tượng trên.Lý giải hiện tượng này, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam cho rằng, vị trí của trạm bơm chợ Lương nói riêng và dòng sông Châu Giang nằm tại hạ lưu của sông Nhuệ - Đáy nói chung nên nước bẩn gây nên hiện tượng trên.Bản tin EVA kể chuyện Hà Nội: Sập giàn giáo lúc rạng sáng, 3 người tử vong, 3 người bị thương nặng... Rạng sáng ngày 17/1, tại công trình xây dựng trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ sập giàn giáo khiến nhiều người thương vong.Bản tin Zing kể: Hỗn chiến trước quán karaoke, một thanh niên bị chém gần đứt cổ tay... Cả 2 băng nhóm có 4 người bị thương.Ngày 17/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.SG, đang lấy lời khai của 2 băng nhóm và các nhân chứng để điều tra vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn.Bản tin Infonet kể chuyện Đà Nẵng: Thà học sinh bẩn mà khỏe, còn hơn sạch sẽ mà yếu, còi!Sáng 17/1, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho hay, được lãnh đạo TP phê duyệt, hiện ngành GD-ĐT Đà Nẵng đang khẩn trương xúc tiến xây dựng 21 sân thể thao tại các trường THCS, THPT và tiểu học trong năm 2018!Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, nhằm khắc phục tình trạng thể lực thấp còi trong học sinh, cùng với đề án sữa học đường hơn 250 tỉ đồng dành cho lứa tuổi mầm non, Đà Nẵng cũng đi tiên phong cả nước trong việc dạy học thể dục thể thao (TDTT) theo môn tự chọn; đồng thời phát động phong trào bơi lội, xây dựng các CLB TDTT trong trường học…Thời Báo Tài Chánh kể: Xuất khẩu lao động đạt số lượng kỷ lục trong năm 2017.Năm 2017 cả nước đưa được 134.751 lao động đi nước ngoài làm việc, vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi xuất khẩu trong năm 2016. Đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.