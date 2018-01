Oklahoma: 1 Ông VN Bắt Cóc, Hãm Hiếp, Tính Về VN, Bị Bắt

CANADIAN COUNTY, Okla. – Các giới chức và Văn Phòng Cảnh Sát Quận Canadian, thuộc tiểu bang Oklahoma, nói cảm ơn vì nhờ truyền thông đưa tin mà một nghi can hãm hiếp đã bị bắt.Vào ngày 11 tháng 1, các giới chức Quận Canadian công bố việc truy nã một nghi can hãm hiếp và bắt cóc.Trong vài giờ, các nhà điều tra đã nhận được thông tin về trường hợp này, và vào lúc 10 giờ đêm, một nghi can đã không những bị nhận dạng mà còn bị bắt.Kết quả là nhờ truyền thông đưa tin trên phát thanh và trên mạng, mà một người dấu tên đã gọi điện thoại cho biết trường hợp này.Các Nhà Điều Tra Của Sở Cảnh Sát Quận Canadian được cung cấp thông tin chính xác từ cú gọi, mà kết quả là các Thám Tử Của Ty Cảnh Sát Wichita đã xác định được chỗ ở của nghi can, và bắt ông ta tại Wichita.“Nếu chúng tôi không nhận được tin tức của truyền thông và mạng xã hội thì chúng tôi có thể đã không bắt được ông ấy; khi nghi can có vé máy bay rời khỏi Mỹ để về Việt Nam, ngay khi Cảnh Sát Wichita bắt ông ấy,” theo Chris West, cảnh sát Quận Canadian cho biết.Vào ngày 12 tháng 1, các nhà điều tra Quận Canadian tới Wichita, tiểu bang Kansas để phỏng vấn nghi can, được xác nhận là Hoang Vinh Huy Tran, 20 tuổi, tại Wichita, Kansas, và một công dân Việt Nam.Tại Wichita, các nhà điều tra Quận Canadian và Wichita đã phỏng vấn ông Tran, và xử lý chiếc xe Toyota Camry đời 2017 được dùng trong thời gian phạm tội.Dựa trên cuộc phỏng vấn và xử lý chiếc xe của ông Tran, các nhà điều tra Quận Canadian đã có thể thu thập đủ thông tin và chứng cứ vật chất để xác định ông Tran là nghi can vụ bắt có và hãm hiếp vào ngày 18 tháng 12 tại Quận Canadian, Oklahoma.Tran hiện bị giam tại nhà tu Quận Sedgwick tại tiểu bang Kansas. Ông ấy đang chờ để chuyển về Quận Canadian, Oklahoma nơi văn phòng Biện Lý Quận sẽ truy tố.