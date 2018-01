South Carolina: 4 Cảnh Sát Bị Bắn, Hung Thủ Còn Trốn Thoát

YORK COUNTY - 1 tay súng bắn nhân viên công lực đuợc gọi đến can thiệp bạo động gia đình vào lúc rạng sáng Thứ Ba ở địa phận York county, 25 dặm phiá tây nam thành phố Charlotte (South Carolina), 4 cảnh sát trúng đạn đuợc đưa vào nhà thuơng.Nghi can Christian Thomas McCall 47 tuổi bị bắt với 1 số vết thuơng do súng đạn gây ra.Cảnh sát đến nơi gọi giúp đỡ lúc 10 giờ tối Thứ Hai, khi nghi can đã bỏ trốn trên đôi chân.1 đơn vị cảnh khuyển tới nơi khi McCall nổ súng lúc sau 1 giờ sáng.Viên cảnh sát điều khiển chó trúng đạn. 3 người kia bị bắn vào lúc 3 giờ rưỡi sáng trong lúc tìm kiếm hung thủ tại khu rừng gần bên.Cảnh sát cho biết Christian Thomas McCall, người đánh vợ bị thương nhẹ, đã bỏ trốn và đang bị truy nã.