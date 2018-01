Hà Nội: Hàng Ngàn Thợ Thủy Lợi 2 năm Chưa Được Trả Lương

HÀ NỘI -- Xí nghiệp phát triển thủy lợi Đan Hoài, thuộc Công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy, Hà Nội, đã nợ hàng nghìn công nhân lương 2 năm rồi mà chưa trả, theo bản tin của VNExpress.net cho biết hôm 16 tháng 1.Bản tin của VNExpress viết như sau.“Tròn một tháng nữa là Tết Âm lịch, chị Nguyễn Thị Kim Thành (công nhân Xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài, thuộc Công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy) như ngồi trên đống lửa. Lương bị nợ, chị phải thức đến 11-12h làm thêm nghề may vẫn không đủ tiền sinh hoạt cho gia đình.“Trung bình mỗi tháng chị Thành phải đi vay khoảng 5 triệu đồng để chi trả các khoản sinh hoạt, lúc đầu vay của người thân, giờ phải vay lãi ngoài. Người nhà khuyên nghỉ việc, nhưng chị Thành bảo đã gắn bó với nghề gần 27 năm nên cứ lần lữa không đành.“"Tôi mong được trả lương để đảm bảo cuộc sống. Cứ vay mãi thế này rồi không biết ra sao", chị Thành vừa nói vừa bặm môi để không bật ra tiếng khóc.“Cùng là công nhân Xí nghiệp Đan Hoài, anh Cao Văn Tân cho biết, công việc của người làm thủy lợi "nắng chống hạn, mưa chống úng, không phụ thuộc vào ngày nghỉ hay đêm tối". Cũng như chị Thành, để có thêm thu nhập, tranh thủ ngày nghỉ và ngoài giờ, anh Tân vào thành phố đào đường thuê cho các đơn vị thi công hạ ngầm cáp viễn thông.“Theo anh Tân, một số lao động trẻ sau những tháng ngày dài chờ lương đã bỏ việc. Anh và một số đồng nghiệp do yêu công việc nhiều năm gắn bó và "cũng không có chỗ để đi" nên vẫn bám trụ đợi chờ thay đổi.“"Tết Âm lịch sắp đến rồi, con trẻ cần cái bánh cái kẹo, bộ quần áo mới và nồi bánh chưng giống hàng xóm. Nhưng với tình trạng này Tết năm nay không biết chúng tôi có được nồi bánh chưng hay không", anh Tân chia sẻ.“Trước đó giữa năm 2017, bức ảnh bữa cơm trưa của nhóm công nhân thủy lợi với chú thích "cơm 5.000 đồng" gây xôn xao dư luận. Ông Phạm Xuân Chinh (Xí nghiệp Đan Hoài) cho biết bức ảnh nhận được nhiều phản hồi của cán bộ, công nhân vì phản ánh đời sống khốn khó của lao động ngành thủy lợi 2 năm qua.“Cuối năm 2017, ông Chinh viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kể về nỗi khổ của người lao động ngành thủy lợi khi từ năm 2016 đến nay bị chậm lương, công việc phải làm nhiều hơn...”“"Đêm Giáng sinh vừa rồi tôi đăng trên trang cá nhân rằng trên truyền hình có chương trình Điều ước thứ bảy. Người lao động chúng tôi chỉ ước được trả số tiền lương chính đáng đúng với công sức bỏ ra và mong những người lãnh đạo biết 3.700 lao động ngành thủy lợi Hà Nội đang bi đát", ông Chinh kể.”Bản tin VNExpress cho biết thêm rằng, “Có số lao động lên đến hàng nghìn, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng quản lý nước và công trình, Công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy, cho biết tình trạng chậm lương diễn ra từ cuối năm 2015 đến nay. "Tết Dương lịch người lao động không có đồng nào. Nếu tình hình tiếp tục như hiện nay, khả năng công ty phải đi vay ngân hàng để chi trước", ông Tuấn nêu.“Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ cho hay, số lao động của công ty trên 1.000. Do những vướng mắc về chính sách chưa được tháo gỡ nên hàng tháng công ty chỉ đủ kinh phí ứng lương cho người lao động (gồm cả ban lãnh đạo) số tiền 2 triệu đồng/người.”