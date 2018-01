Lễ Trao Giải Viết Về đạo Phat Ananda Viet Awards Lần Đầu, 3 Giải Chính, 5 Giải Khuyến Khích Tổng Trị Giá Các Giải Là 7000 MK

Hình ảnh trong Lễ Trao Giải Ananda Viet Awards lần đầu tiên tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ.(Photo VB)HUNTINGTON BEACH, CALIFORNIA (VB) -- Lần đầu tiên tại hải ngoại lễ trao giải viết về Đạo Phật Ananda Viet Awards được long trọng diễn ra tại Hội Trường Sangha, thành phố Huntington Beach, Miền Nam California, Hoa Kỳ, với sự quang lâm chứng minh của chư Tôn Đức và sự tham dự đông đảo của quý thiện hữu tri thức, quý thân hào nhân sĩ Phật tử, quý tác giả và thân nhân..Điều hợp chương trình trao giải Ananda Viet Awards là Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy, phóng viên Việt Báo. MC Nguyễn Thanh Huy đã giới thiệu Hòa Thượng Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, và Đại Đức Thích Phước Hảo. MC cũng đã giới thiệu các ký giả và phóng viên của nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ tại Quận Cam như kỹ sư Bùi Bỉnh Bân (Giám Đốc Truyền Hình FreeVN.net), ký giả Nguyễn Thanh Phong của Báo Viễn Đông, ký giả Văn Lang của báo Người Việt, phóng viên Thảo Nguyễn của Đài Truyền Hình Asia World Media, v.v…Mở đầu chương trình là lời phát biểu khai mạc của Cư Sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, Hội Trưởng Hội Phật Học Đuốc Tuệ kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Lễ Trao Giải Ananda Viet Awards. Bác Mật Nghiêm đã chào mừng chư Tôn Đức, quý thiện hữu tri thức, quý tác giả và bằng hữu đã đến tham dự buổi Lễ Trao Giải. Ông nói Giải Viết Về Đạo Phật Ananda Viet Awards là hoài bảo của một số Phật tử đã nỗ lực tạo ra để khuyến khích mọi người viết về Phật Pháp hầu truyền bá giáo lý Đức Phật làm lợi lạc cho nhân quần xã hội. Rồi như lệ thường Bác Mật Nghiêm đã đọc bài thơ cảm tác về lễ trao giải, với 2 câu đầu:“Mười bốn tháng giêng hai không mười támAnanđà mở hội tuyên nhân tài…”Cư Sĩ Tâm Diệu, Chủ Biên Trang Mạng Thư Viện Hoa Sen kiêm CEO Ananda Viet Foundation -- là tổ chức bất vụ lợi cùng với Hội Phật Học Đuốc Tuệ đứng ra thành lập Giải Ananda Viet Awards – đã công bố kết quả Giải Viết Về Đạo Phật Ananda Viet Awards. Cư Sĩ Tâm Diệu cho biết về cơ duyên ra đời của giải thưởng này như sau:“Khởi đi từ gợi ý của nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải muốn giáo lý đạo Phật được lan tỏa sâu rộng qua ngòi bút của mọi giới, mọi thành phần xã hội nên một số anh em trong hai ban quản trị Hội Phật Học Đuốc Tuệ và Thư Viện Hoa Sen đã cùng nhau thảo luận về đề án tạo dựng một vườn ươm lý tưởng cho những hạt giống văn chương Phật giáo được nảy mầm, được phát hiện, nuôi dưỡng lớn mạnh, và lan tỏa đi bốn phương trời. Kết quả là ban tổ chức giải viết về đạo Phật mang tên là Ananda Viet Awars cũng như tổ chức quản lý trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ Ananda Viet Foundation ra đời.“Sau một năm hoạt động, đến nay thành quả đã được gặt hái.“Trước khi công bố chính thức những người đoạt 3 giải chính và 5 giải khuyến khích, chúng tôi trân trọng kính gửi lời cảm tạ đến các nhà hảo tâm vì tiền đồ của Phật Giáo đã hết lòng yểm trợ tinh thần và tài chánh cho việc tổ chức giải:Trước hết là nhị vị Hòa thượng: Thích Nguyên Trí viện chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana Hoa Kỳ và Hòa thượng Giới Đức tức nhà văn Minh Đức Triều Tâm Ảnh, viện chủ Tu Viện Huyền Không Sơn Thượng, Huế Việt Nam; và sau nữa là các cá nhân và tổ chức: Quý Cư sĩ Hoang Phong, Nguyên Giác, Bảo Trung, Tuệ Huy, Tâm Thường Định, và Tâm Bảo Đàn (Viet Nalanda).“Chúng tôi cũng không quên kính lời cảm tạ đến quý nhà văn thành viên trong hai hội đồng giám khảo sơ tuyển và chung kết từ Việt Nam, Pháp Quốc và Hoa Kỳ đã không ngại bỏ công sức để duyệt xét 146 bài viết bao gồm văn, thơ và thơ phổ nhạc để chọn ra được 3 giải chính và 5 giải khuyến khích.”Trong phần trình bày về quá trình hoạt động của Giải Ananda Viet Awards, Cư Sĩ Tuệ Huy, Tổng Thư Ký Ban Tổ Chức Giải Ananda Viet Awards, cho biết về quá trình nhận bài dự thi, chấm thi và tổng kết các điểm của các bài thi để chọn ra các bài dự thi được trao giải. Cư Sĩ Tuệ Huy cho biết Ban Giám Khảo hoạt động hoàn toàn độc lập với Ban Tổ Chức Giải trong suốt quá trình chấm bài dự thi. Cư Sĩ Tuê Huy nói rằng Ban Tổ Chức đã nhận được tổng cộng 146 bài thơ, văn và nhạc. Ban Sơ Tuyển đã chọn ra 51 bài (gồm 27 bài văn và 24 bài thơ) trong số đó để đưa qua Ban Giám Khảo chấm điểm vòng Bán Kết và chọn ra 14 bài vào Chung Kết, trong đó có 3 giải chính và 5 giải khuyến khích. Cư Sĩ Tuệ Huy nói rằng một trong những mục đích ra đời của Giải Ananda Viet Awards là để “tạo bệ phóng” để các tác giả trình bày những trải nghiệm của mình đối với Phật Pháp và phổ biến cho mọi người.Hòa Thượng Thích Thái Siêu trong lời Đạo Từ nói rằng đem lại hạnh phúc cho người khác là quý báu mà buổi lễ trao gỉải Ananda Viet Awards đã làm được khi làm cho mọi người có nhiều niềm vui và hy vọng. Hòa Thượng nói sáng tác văn học không chỉ mang ý nghĩa “văn dĩ tải đạo,” mà còn có thể dùng văn học để làm cho người Việt biết yêu thương tiếng Việt và đất nước Việt Nam. Hòa Thượng nói ngày xưa Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo để bảo vệ chủ quyền đất nước, vậy nên, người viết văn làm thơ cũng nên dùng văn thơ để bảo vệ đất nước làm cho quê hương ngày càng tốt đẹp. Hòa Thượng mong rằng Giải Ananda Việt ngày càng phát triển và lan rộng.Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải, Chủ Bút Việt Báo, trong bài phát biểu đã nói đến ý nghĩa và mục tiêu của người cầm bút trong đạo Phật. Ông cho biết rằng:“Khi chúng ta đọc và viết, luôn luôn có một lựa chọn là đọc gì và viết gì. Tất nhiên là chỉ ưa đọc sách hay, và muốn viết hay. Đó là mỹ học của ngôn ngữ. Cũng là một phần của đi tìm cái đẹp trong nghệ thuật. Nói cho đơn giản, cái đẹp là những gì làm chúng ta ưa nhìn, ưa nghe. Một bông hoa đẹp, một ca khúc hay. Trong tất cả các phim về cuộc đời Đức Phật đều có nhạc hay, hình ảnh đẹp, tất cả các tài tử đều đẹp tuyệt trần. Hay là những vần thơ rất hay trong Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ. Có vẻ như rằng, hay hơn và đẹp hơn là điều cần thiết để hoằng pháp.“Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều nhớ Đức Phật nhiều lần cảnh giác rằng chớ nên ngân nga những dòng kinh chỉ để cho êm tai, mà phải văn, phải tư và phải tu cho thấu đáo. Nghĩa là, chớ nên thuần túy thích thú với những gì chúng ta nghe hay nhìn. Nghĩa là, mỹ học trong nhà Phật phải hướng tới giải thoát. Chệch ra khỏi mục tiêu giải thoát, tất cả nỗ lực mỹ học đều vô ích, thậm chí còn nguy hiểm, vì sẽ lôi kéo chúng ta thêm nhiều kiếp gian nan.“...“Như vậy, ưu tiên nên là, viết lên được PHÁP NGHĨA KHÔNG. Đức Phật thường nói tới nói tới yêu cầu học về Emptiness trong nhiều kinh, thí dụ như câu “deep, deep in their meaning, transcendent, connected with emptiness” trong Kinh SN 20.7 Ani Sutta -- Ngài Minh Châu dịch là Cái Chốt Trống, có viết, trích:“…này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: “Những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến Không, chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; chúng tôi sẽ lóng tai; chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm. Và chúng tôi sẽ nghĩ rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải học thấu đáo”….”“Đó là diệu nghĩa khi viết. Nếu chưa nắm được cách viết về Không (thú thật, bản thân tôi vẫn chưa hiểu hết để sống với diệu nghĩa Không), hãy viết những việc đơn giản để gợi lên suy nghĩ về luật vô thường, và như thế cũng tự nhiên độc gỉả nhận ra vô ngã và đặc tính bất như ý trong xã hội.”Phần trao giải bắt đầu với 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá tiền mặt $200 USD.5 Giải Khuyến Khích:1 -Tâm Nhuận Phúc với bài văn “Đủ Duyên Theo Phật Kiếp Này.” Tác giả Tâm Nhuận Phúc sinh năm 1962 tại Sài Gòn, định cư ở Mỹ từ năm 2006. Qui y từ năm 2010 tại Quận Cam, với Hòa Thượng Thích Phước Tịnh. Bút hiệu cũng là pháp danh. Hiện đang sinh hoạt với nhóm Phật Tử Giới Trẻ.2 -Thích Tâm Tiến với bài văn “Gặp Lại Đức Phật Lần Đầu Tiên.” Thầy Tâm Tiến đang học tại bang Colorado, ngỏ ý nhờ ban tổ chức chuyển số tiền dù rất nhỏ để giúp đồng bào Vietnam đang bị bão lụt hoặc đồng bào thiên tai hoặc làm từ thiện.3 - Tâm Uyển với bài văn “Sư Về Núi.” Thầy Tâm Uyển, pháp hiệu Thích Hải Hiếu hiện đang du học tại Ấn Độ. Vì điều kiện không cho phép, thầy xin đề cử thầy Thích Phổ Hoá, sẽ giúp thầy nhận giải của tổ chức hội. Thầy Tâm Uyển không về tham dự được nên Thầy Thích Phổ Hóa đại diện tiếp nhận Giải.4 -Đồng Thiện với bài “Có Khác Gì Nhau.” Đạo hữu Đồng Thiện, tên thật là Nguyễn Thanh Hiền sinh năm 1971 quê quán Bình Định Tốt nghiệp trường Đại học Tổng Hợp nay là Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Sài Gòn khoá 1989-1993. Đến Mỹ định cư năm 2000, sống với vợ và một con gái. Hiện sinh sống taị thành phố Atlanta thuộc tìểu bang Goergia.5 -Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến với bài văn “Thầy và Trò.”Giải Ba: về tay tác giả Nguyên Thuần Nguyễn Đằng Giao (Hoa Kỳ) về bài thơ Quét Lá. Tác giả Nguyên Thuần tên thật là Nguyễn Đằng Giao sinh tại Sài gòn trong một gia đình có người mẹ là một Phật tử thuần thành và người cha rất yêu thi ca . Đạo hữu bắt đầu làm thơ từ khi học tiểu học, chủ yếu chỉ để tặng bạn bè. Bài thơ Quét Lá được sáng tác từ cảm hứng trong khi làm công quả quét lá cho Chùa Phước Hòa tại Gò Vấp, Sài gòn. Đạo hữu hiện sống với gia đình và làm việc tại một trường đại học cộng đồng ở Milwaukee, Wisconsin. Trị giá tiền mặt $1,000 USD. Giáo Sư Trần Văn Chi trao Giải.Giải Nhì: Thuộc về tác giả Lưu Thị - Diệu Liên Lý Thu Linh (Việt Nam) về bài văn Bóng Thời Gian. Tác giả Lưu Thị sinh năm 1946 tên thật là Lý Linh Thu, pháp danh là Diệu Liên thường ký tên nơi các sách dịch và các bài viết về Phật học là Diệu Liên Lý Thu Linh. Du học ở Hoa Kỳ từ năm 1966. Chuyên dịch sách và báo chí Phật Giáo. Tác giả cho biết dịch sách như một cách để học Phật Pháp. Năm 1997 trở về Việt Nam thường trú cho tới nay. Là Cộng tác viên thường xuyên với báo Giác Ngộ và Thư Viện Hoa Sen. Trị giá tiền mặt $2,000 USD. Cư Sĩ Bảo Chung, Thủ Quỹ Ananda Viet Foundation đại diện tác giả Lưu Thị nhận giải từ Giáo Sư Nguyễn Trung Quân trao.Giải Nhất: Về tay tác giả Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến (Huế, Việt Nam) với bài văn: Ông thầy Huế Ròn Huế Rặt. Tác giả Nhất Tâm Nguyễn Xuân Chiến sinh năm 1947 trong một gia đình bình dân theo đạo Phật. Được cha mẹ cho đi học giữa giai đoạn chiến tranh kéo dài, xã hội có nhiều chuyển biến bất thường. Dù khó khăn do vận nước đổi đời vẫn nỗ lực tu học, vẫn đeo đuổi lý tưởng của mình, luôn hành trì và luôn nhớ đại nguyện đã phát ra từ buổi sơ tâm cho đến ngày hôm nay. Tác giả hiện thường trú tại Huế. Là Cộng tác viên thường xuyên với Thư Viện Hoa Sen.Do sức khỏe suy yếu và chi phí tốn kém nên không thể đi Mỹ nhận giải. Tác giả đã ủy quyền cho cháu gái là cô Phương Nguyễn nhận giải. Hòa Thượng Thích Thái Siêu trao Giải. Trị giá tiền mặt $3.000 USD.Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy đã đại diện Ban Tổ Chức kính tri ân chư Tôn Đức và cảm ơn quý thiện hữu tri thức, quý tác giả và bằng hữu đã đến tham dự Lễ Trao Giải hôm nay.Mọi người cùng chụp hình lưu niệm trong niềm hoan hỷ tràn đầy trước sự thành công đánh khích lệ của buổi Lễ Trao Giải Ananda Viet Awards lần đầu tiên.