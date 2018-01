Chùa Duy Pháp Tổ Chức Khóa Tu “Thiền Sư Duy Lực”, 20 và 21 Tháng 1 Năm 2018 Tại Hội Trường Việt Báo, Westminster

TT Thích Trung Duệ, Trú Trì Chùa Duy Pháp.Westminster (Bình Sa)- - Nhân ngày lễ Húy Kỵ Hòa Thượng Thiền Sư Thích Duy Lực, Chùa Duy Pháp tọa lạc tại số 14851 Wilson St. Midway City, CA 92655, điện thoại: (714) 622-9307- (714) 988-8883 do Thượng Tọa Thích Trung Duệ làm Viện Chủ sẽ tổ chức Khóa Tu “Thiền Sư DUY LỰC” trong 2 Ngày, 20 và 21 tháng 01 năm 2018 tại HỘI TRƯỜNG Nhật Báo VIỆT BÁO số 14841 Moran St. Westminster, CA 92683.Tiếp xúc với Thượng Tọa Thích Trung Duệ được Thầy cho biết:Khóa tu Tham Tổ Sư Thiền, là Pháp Nhãn Tạng của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, với “Công Án Niêm Hoa Thị Chúng” trên hội Linh Sơn, hay Pháp An Tâm Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, v.v… đều mang ý nghĩa không khác, đều Nhân Nghi Qủa Ngộ, nếu ngộ được thì chứng ngộ liền, nếu chưa thì nhân sẽ nghi đưa đến quả ngộ.Như chư Tổ dạy, có nghi có ngộ, không nghi không ngộ, tiểu như tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, không nghi thì không ngộ, Thiền Tông rất chú trọng nhân “Chánh Nghi”, thì ngộ được “Chánh Quả”. Vậy đức Phật Bổn Sư Thích Ca nhân nghi gì tham thiền mà ngộ được Phật Qủa, sơ Tổ Ca Diếp, tổ Huệ Khả, tổ Hoài Nhượng, tổ Lâm Tế, … đến cận đại gần đây, tổ Hư Vân, tổ Lai Qủa, tổ Nguyệt Khê và thiền sư Duy Lực, v.v… đều do tham thiền mà chứng ngộ giải thoát.Vậy chúng ta đời nay, muốn giác ngộ giải thoát cũng gieo nhân “Chánh Nghi”, Nhân Chánh Nghi đã gieo thì đưa đến giác ngộ giải thoát, nếu chúng ta siêng năng tinh tấn tu hành, thì con đường giác ngộ sẽ đến. Thiền Sư Duy Lực, có thí dụ: Từ Sài Gòn đi đến Chợ Lớn 100 bước, nếu bước được 1 bước còn 99, nếu 2 bước còn 98, nếu được 11 bước thì còn 89 bước, v.v… thì nhất định được đến nơi. Thiền Sư Duy Lực còn dạy: nếu đi con đường chánh, 1 bước cũng là chánh, nếu đi con đường tà, có siêng năng tinh tấn dù 100 trăm bước cũng là tà.Tỏ lòng kính ơn, với tâm nguyện Hòa Thượng Thiền Sư Thích Duy Lực, suốt đời Hoằng truyền chánh pháp, trên tinh thần trọng pháp, cầu pháp và truyền pháp, Chùa Duy Pháp tổ chức Khóa Tu 2 ngày 20 & 21 tháng 01/2018 tại địa điểm Hội Trường Việt Báo, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chúng ta là thế hệ tiếp nối chánh pháp, duy trì và phát huy Pháp Tham TổSư Thiền, đừng để gián đoạn.Kính mong quý phật tử, và bậc lão tham vì lợi ích pháp, số đông phát tâm tu 2 ngày kể trên!Giáo Thọ hướng dẫn Khóa Tu: Đều là chư Tôn Thiền Đức, Thượng Toạ, trụ trì các tự viện Nam Cali và cùng chư Tôn Đức, đến từ các Tiểu Bang lân cận, những vị giáo thọ hướng dẫn đềulà bậc lão tham, có chiều sâu công phu v.v… đồng về hướng dẫn tu tập cùng qúy Phật tử suốt thời gian khoá tu.Nhân dịp nầy, chúng ta trao đổi, vấn đáp chia xẻ kinh nghiệm tham thiền, v.v… ngoài ra còn có chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni cùng tu hộ pháp.Chùa Duy Pháp có lo phần ẩm thực suốt khoá tu, xin quí đồng hương phật tử, hành giả đến đúng giờ.Quí Phật tử, hành giả mặc đồ giản dị kín đáo, trang nghiêm, có áo tràng mặc càng tốt.Chương trình chi tiết khóa tu sẽ có thông báo và phát ra vào buổi sáng ngày đầu tu tập.Xin quí phật tử, liên lạc về Chùa, ghi danh sớm, để ban tổ chức sắp xếp phần ẩm thực cho được chu đáo.Được biết Chùa Duy Pháp hằng năm đều có tổ chức khóa tu, đặc biệt năm nay 2018 Thầy tổ chức khóa tu nầy là để tưởng niệm Nhân ngày lễ Húy Kỵ Hòa Thượng Thiền Sư Thích Duy Lực, một đời Ngài đã tận tụy cho công việc hoằng dương chánh pháp.Trước đây Thầy Trung Duệ cũng đã tổ chức thành công các khoá tu như:“Khóa Tu Thiền Ca Diếp” vào cuối tháng 9 năm 2016, Khóa Tu “Tôn Giả A Nan - Nhị Tổ Thiền Tông”, vào tháng 8 năm 2017, tát cả các khóa tu đều được Phật tử hưởng ứng tham gia tu học rất đông.Thượng Tọa Thích Trung Duệ, Viện Chủ Chùa Duy Pháp nói: Chư Tổ có dạy: "Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, Thời khắc dễ qua, Đạo nghiệp khó thành". Thượng Tọa tiếp: “Tuy được dạy như vậy, chúng ta vẫn ham vui ngụp lặn trong biển khổ của luân hồi sanh tử; trong chúng ta không mấy ai để ý đến việc sanh tử của chính mình là vô cùng trọng đại! Chúng ta cứ lo toan đủ điều ngõ hầu được cuộc sống giàu sang, phú quý, đầy đủ phương tiện vật chất để thỏa mãn cho thân ta và những người thân của ta, nhưng lại xao lãng việc chăm sóc cho Tâm của ta.Tại sao chúng ta không dành thời gian, dù chỉ vài phút mỗi ngày, để chăm sóc, trưởng dưỡng cho Tâm của ta? Cái Tâm này, do tập khí, vì thân mà bận rộn chăm chút cho năm thứ hưởng lạc Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy; và cộng thêm vào đó là lo lắng buồn rầu khi thân có bệnh, v.v... Do vậy, chúng ta đã quên rằng: Cái thân sanh diệt này khi chết đi, thiêu thì thành tro, chôn thì thành đất, đến khi Diêm Ma Vương buộc tội, tâm ta vì thân gánh chịu hết tội lỗi nhân quả, rồi thọ báo trong sáu nẻo luân hồi sanh tử.”Nghĩ đến vấn đề trên, Chùa Duy Pháp hằng năm tổ chức khóa tu cốt yếu giúp đồng hương phật tử, giải tỏa những nổi khổ buồn phiền trong cuộc sống, từ đó nhận diện ra muốn chấm dứt khổ đau chỉ có Pháp Tham Thiền của Phật chuyên chở mình đến Bờ Giác. Như đức Phật dạy: “Ta hiện hữu nơi đời chỉ cho chúng sanh thấy sự khổ, nguyên nhân của sự khổ và dạy cho chúng sanh phương pháp chấm dứt tất cả Sự Khổ”.Cũng thế, các khoá tu chuyên dạy Tham Thiền, là phương pháp tu tập để chấm dứt Khổ, Nguyên nhân Sự Khổ và tất cả Sự Khổ v.v... Trong hai ngày tu học, đồng hương Phật tử đã cùng nhau tu học, nghe pháp, thực tập thiền pháp, và thực tập cách tham chiếu "mặt mũi" nào là thật của ta và vấn đề sanh tử của ta "sanh từ đâu đến, chết ta đi về đâu…..Mọi chi tiết liên lạc: Điện thoại (714) 622-9307 or (714) 988-8883 _ Email: chuaduyphap@gmail.com