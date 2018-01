Nợ Lương 4.0, Ung Thư, Xăng Pha Nước, Chép Sách…

Xuân NiệmLàm thế nào để chạy đua cách mạng công nghệ 4.0? Phải chăng là nợ lương cho tròn 4 năm? Hay là các quan chức thử tìm hiểu xem cách mạng công nghệ 4.0 có phải là nợ lương nhiều thêm?Bản tin VnExpress kể: Hàng nghìn công nhân thủy lợi Hà Nội bị nợ lương hai năm…Công nhân đã viết tâm thư gửi Chủ tịch TP Hà Nội kể về nỗi khổ từ năm 2016 đến nay bị chậm lương, công việc phải làm nhiều hơn...Tròn một tháng nữa là Tết Âm lịch, chị Nguyễn Thị Kim Thành (công nhân Xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài, thuộc Công ty đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy) như ngồi trên đống lửa. Lương bị nợ, chị phải thức đến 11-12h làm thêm nghề may vẫn không đủ tiền sinh hoạt cho gia đình.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Hết thuốc ung thư viện trợ: Hàng ngàn người bệnh lâm nguy…Bảy bệnh viện trên cả nước nằm trong chương trình hỗ trợ thuốc Glivec 100mg và Tasigna 200mg cho người bệnh ung thư có thẻ bảo hiểm y tế đã hết sạch thuốc. Hàng ngàn bệnh nhân ung thư đứng trước nguy cơ bỏ trị vì vướng quy định.Báo Thanh Niên kể: Cảnh sát Singapore vừa bắt giữ 8 phụ nữ, trong đó có 7 người được cho là người Việt, với cáo buộc khỏa thân nơi công cộng và vi phạm liên quan đến ma túy, theo báo The Straits Times.Cụ thể, 3 phụ nữ bị bắt vì xuất hiện trong tình trạng khỏa thân ở một nơi công cộng, theo báo The Straits Times. Trong số này có 2 người còn bị cáo buộc có hành vi vi phạm liên quan đến di trú và việc làm.Bản tin VOV kể chuyện xăng dỏm: Hàng loạt xe ở Quảng Trị chết máy khi đổ xăng pha nước…Cửa hàng xăng dầu số 7 ở Quảng Trị thừa nhận là có nước trong bồn xăng tại cây xăng. Đây là sự cố, họ đã nhận trách nhiệm.Sáng 16/1, nhiều xe môtô của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu số 7 thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Trị, tại Km8 Quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thì bị gặp sự cố xe ngừng hoạt động.Báo Sao Star kể: Hai vợ chồng chị Thy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi, vì người vợ nghi ngờ chồng mình có nhân tình mới bên ngoài. Thy nhờ người mua axit về để sẵn trong nhà, trong lúc bực tức người vợ đã tạt axit vào người chồng khiến ông bị bỏng nặng.Ngày 16/1, Công an quận Gò Vấp, TP.SG đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý bà Nguyễn Phượng Thy (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp) theo quy định pháp luật về hành vi tạt axit vào người chồng khiến nạn nhân bị bỏng nặng.Báo Giáo Dục VN kể: Tiến sĩ Trần Phương Nguyên bị tố chép sách đồng nghiệp để làm luận án được Hội đồng thẩm định xác định là do lỗi… kỹ thuật trích dẫn.Ngày 12/01, trả lời Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam qua điện thoại, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, kiêm Giám đốc Học viện Khoa học xã hội cho biết, liên quan tới việc bà Trần Phương Nguyên bị tố là sao chép để làm luận án, Học viện Khoa học xã hội đã thành lập hội đồng thẩm định gồm 7 người và đã có kết quả.Bản tin VietnamPlus kể: Hỏa hoạn thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng trong đêm ở Đồng Nai…Đến sáng 16/1, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai mới khống chế được vụ cháy xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Shing Mark (khu công nghiệp Bài Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sau 7 giờ dập lửa.Khoảng 23 giờ, ngày 15/1, ngọn lửa bùng lên tại khu xưởng gỗ Công ty trách nhiệm hữu hạn Shing Mark, sau đó bùng lên nhanh và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.Báo Người Lao Động kể: Chiếc ô tô "điên" do 1 người phụ nữ điều khiển đã tông liên tiếp vào người đi chợ và người bán hàng rong khiến 1 người chết, 2 người bị thương.Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 10 giờ sáng nay (16-1), trên đường Ngô Quyền đoạn qua khu vực chợ Tân An (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).Báo Hà Nội Mới kể: Ngày 9-1, Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện khám xét một container hàng nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thanh Nam Phát, phát hiện chứa gần 10 tấn bánh, kẹo có xuất xứ từ Mỹ không khai báo hải quan.Doanh nghiệp Thanh Nam Phát mới được thành lập từ cuối tháng 3-2017, có địa chỉ đăng ký tại số 176 đường Liên Hiệp, khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Tuy đăng ký 19 mã ngành kinh doanh, trong đó chủ yếu về xây dựng, vận tải… nhưng doanh nghiệp này lại tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với mục đích gian lận thương mại.Báo Tiền Phong kể: Mộc Châu đánh sập tòa nhà 7 tầng của Tàng KeangNam…Trong quá trình phá dỡ "lâu đài ma túy" của Tàng KeangNam, tòa nhà 7 tầng bất ngờ đổ sập, đè một phần lên chiếc máy xúc. Ngày 15-1, UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tổ chức phá dỡ tòa nhà 7 tầng của “trùm” ma túy Tráng A Tàng (SN 1982, ở xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La).Ngôi nhà 7 tầng nằm ngay mặt quốc lộ 6, tại một đoạn cua đẹp nhất của cả tuyến đường, trung tâm thị trấn nông trường Mộc Châu.Báo Lao Động kêu câu hỏi: Có phải chúng ta tụt hậu vì ăn tết cổ truyền?Bài viết ghi rằng: Nhiều ý kiến cho rằng cần bỏ Tết Âm lịch, gộp với Tết Dương lịch và chỉ nghỉ tết trong vòng 3 ngày, vì việc ăn tết cổ truyền làm kinh tế chậm phát triển, đất nước tụt hậu.Độc giả có thể suy nghĩ: VN tụt hậu vì ăn Tết Ta? Thế còn ăn Tết Tây và hơn 90% dân số theo đạo Công Giáo như Mexico, Philippines, Chile, Peru nghèo thê thảm thì sao?Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia cũng có phong tục ăn Tết Nguyên đán như Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… - đều là các cường quốc kinh tế của châu lục và thế giới.Thêm nữa: nếu xóa sổ Tết Nguyên Đán, còn mấy triệu Việt kiều ở ngoài VN tưng bừng Tết Nguyên Đán thì sao?