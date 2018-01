Liên Âu Hô Hào Chung Sức Chống “Tin Vịt”

BRUSSELS - Ủy viên Liên Âu phụ trách chống “fake news – tin vịt” hô hào toàn khối hưởng ứng lời kêu gọi của TT Emmanuel Macron về ban hành luật lệ chống hiện tượng gây nhiễu thông tin – lên tiếng hôm Thứ Hai sau khi thành lập đoàn đặc nhiệm 40 chuyên gia, gồm đại diện của thông tấn AFP, ủy viên Mariya Gabriel tuyên bố nhân dịp đoàn đặc nhiệm họp lần đầu tiên tại Brussels “Chúng ta cần 1 định hướng chung tránh nguy cơ manh mún – đề nghị của TT Pháp đã làm rõ tầm quan trọng của vấn đề”.Phóng viên ghi nhận có đại diện của “Reporters Without Borders”, Google, Facebook tham gia hội thảo. 1 số chuyên gia và các nhà hoạt động đã lên tiếng về đề nghị của TT Macron, gồm quan ngại về quyền tự do phát biểu, về quyền hạn quá mức củc cơ quan giám sát đe dọa kềm hãm tự do báo chí.Tại Đức, luật ban hành mới đây dự kiến tiền phạt 50 triệu euro với thủ phạm tung tin vịt hay thông điệp gây hiềm khích.