Nhà Mạng Sprint Cho Thuê iPhone X Với Giá 25 USD/Tháng

Nếu không có đủ tài chính để sở hữu ngay một chiếc iPhone X, người dùng có thể tham gia vào chương trình cho thuê iPhone của nhà mạng Sprint với những model iPhone mới nhất, bao gồm gồm Apple iPhone X , Apple iPhone 8 và Apple iPhone 8 Plus.Theo đó, nếu đang sở hữu một trong những thiết bị thuộc danh sách bên dưới, đang hoạt động ổn định và đủ điều kiện về ngoại hình, người dùng có thể tham gia vào chương trình thuê iPhone của Sprint:- Apple: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus.- Samsung: Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5- Blackberry KEYone.- HTC U11.- LG G5, G6, V20- Moto Z2 Force.- Google Pixel, Pixel XL.- Moto Z Droid, Z Play, Z Force Droid, Z2 PlayNgười dùng có thể lựa chọn thuê 1 trong 3 model iPhone mới nhất của Apple với các mức giá cụ thể:- iPhone X: 25 USD/tháng trong 18 tháng.- iPhone 8 Plus: 16.67 USD/tháng trong 18 tháng.- iPhone 8: 12.50 USD/tháng trong 18 thángSau 12 tháng thuê máy, người dùng có thể sẽ được nâng cấp lên thế hệ iPhone mới nhất, hoặc khi kết thúc 18 tháng cam kết, người dùng sẽ quay trở về sử dụng chiếc smartphone cũ, hoặc quyết định mua chiếc iPhone đã thuê nếu thích.Nguoivietphone.com.