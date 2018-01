Tang Lễ, Lễ Tưởng Nguyện Cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên

Trong Tang Lễ Cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên.Westminster (VB)- - Tang lễ và lễ Tưởng Nguyện cố Nhà báo, Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên, Pháp Danh Minh Nhiên đã diễn ra trong hai ngày Thứ Bảy ngày 13 và Chủ Nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, Thành phố Westminster, Nam California, Hoa Kỳ trang nghiêm, xúc động.Lễ nhập Quan và phát tang đã được long trọng tổ chức vào lúc 10:30 sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng 1 năm 2018 với sự quang lâm chứng minh và hộ niệm của qúy Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự, HT. Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cùng qúy Hòa Thượng: Thích Viên Thành, Thích Pháp Trí, Thích Tâm Vân, Thích Viên Huy, Thích Tâm Thành, … Ngoài ra còn có qúy chư Tôn Đức Tăng, Ni đến từ các chùa và Tự Viên Nam California, qúy quan khách, qúy vị thân hào nhân sĩ.Lễ Tưỡng Nguyện đã trang nghiêm diễn ra vào lúc 3 giờ chiều với sự tham dự ngoài qúy Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni còn có qúy vị đại diện các đảng phái như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Tân Đại Việt, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Chứng minh Lễ Tưởng Nguyện HT. Thích Viên Lý,Điều hợp chương trình buổi lễ do MC. Minh Phượng và Nha Sĩ Cao Minh Hưng.Trong phần tuyên bố lý do Nha Sĩ Cao Minh Hưng đã nói:“Giáo Sư, Nhà Báo, Nhà Văn, Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên là một tấm gương của một vị nhân sĩ, một chiến sĩ với lập trường Quốc Gia Dân Tộc kiên cường mà suốt cuộc đời, ông đã luôn dấn thân tranh đấu cho sự tự do, dân chủ cho quê hương đến hơi thở cuối cùng. Dù trong bất cứ vai trò nào, chúng ta cũng thấy ở ông niềm trăn trở trước vận mệnh của quê hương và sự nhiệt tình tranh đấu, từ những thập niên 50 cho đến ngày ông định cư ở Hoa Kỳ. Dù ông không giữ một chức vị gì trong chính phủ VNCH trước đây, nhưng điều đó không ngăn cản ý chí và sự tranh đấu của ông qua ngòi bút mà ông từng giữ vai trò là Chủ Bút cũng như Chủ Nhiệm cho một số tờ báo nổi tiếng trước đây. Dù ảnh hưởng nhiều về tư tưởng và triết lý Phật Giáo, nhưng sự tranh đấu của ông không dừng lại ở riêng một tôn giáo nào. An nhiên, tự tại, bao dung, v.v.”Tiếp theo Minh Phượng và Cao Minh Hưng tuyên đọc tiểu sử của Cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên,Ông Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1930, trong gia đình Nho gia Lương y tại Bắc Ninh.Lớn lên trong đầu mùa Độc Lập Dân Tộc năm 1945. Nên năm 1946, sớm lao mình vào cuộc kháng chiến, nhưng cũng sớm nhận ra tư tưởng Duy Vật, chủ nghĩa Cộng Sản là một sản phẩm lý luận tuy gang thép mà hoang tưởng, mê sảng, nguy hiểm cho Con Người và Dân Tộc, cho nên năm 1952, ông đã bỏ khu chiến về thành để có thời gian trao dồi kiến thức.Tuy nhiên với bầu nhiết huyết đấu tranh còn nóng, năm 1953, ông đã gia nhập Mặt Trận DÂN CHỦ là một tập họp của các đảng cách mạng Việt Nam, gồm Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Gia Xã Hội Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng và Đại Việt Duy Dân Đảng. Năm 1956, Mặt Trận Dân Chủ ra tuyên cáo đòi Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải ban bố luật Tự Do Báo Chí trước khi tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến. Ông Lý Đại Nguyên, với tên hoạt động thời đó là Võ Anh Đức, đã bị An Ninh Quân Đội bắt cùng với các lãnh tụ khác của Mặt Trận Dân Chủ.Năm 1957, Lý Đại Nguyên chính thức gia nhập mặt trận truyền thông, viết bình luận chính trị cho tờ Tuần Báo TÂN DÂN.Năm 1960 báo bị đóng cửa. Lý Đại Nguyên tham gia những sinh hoạt văn hóa Phật giáo. Ẩn cư trên Phương Bối Am, rừng Bảo Lộc. Tại đây, ông bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên là cuốn TỔNG THỨC VẬN, hoàn tất năm 1962, tổng hợp các nền tư tưởng Cổ Kim Đông Tây, dung hóa tất cả, nhằm đóng góp với suy tư thời đại.Năm 1963, sau khi ra khỏi trại giam tại Tổng Nha Sài Gòn, Lý Đại Nguyên đứng tên xuất bản Nhật Báo TIN SÁNG với vai trò Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút.Năm 1964 chiến tranh Việt Nam bắt đầu bị "Mỹ hóa". TIN SÁNG thường xuyên viết bài cảnh giác Mỹ sẽ bị sa lầy tại Việt Nam, nếu không biết tới hai yếu tố Dân tộc và Dân chúng Việt Nam. Đồng thời đòi chấm dứt chế độ Quân phiệt, để xây dựng một nền Dân chủ đúng nghĩa. Báo bị đóng cửa, Lý Đại Nguyên bị truy đuổi.Năm 1965, dạy học ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Phú Lâm.Năm 1966, lập liên danh ứng cử Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa nhưng bị Hội Đồng Bầu Cử bác đơn.Năm 1968, chủ bút tờ Tuần Báo DÂN CHỦ với cùng chủ trương đòi Tự do Dân chủ, nhưng cũng chung số phận với các tờ báo trước là bị đóng cửa.Năm 1969, ông lập gia đình và đi dạy học ở trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội, Tân Phú.Năm 1970, viết bình luận cho Tuần Báo Đời.Năm 1972, chủ bút Nhật Báo SÓNG THẦN với chủ trương dứt khoát chống tham nhũng để cứu Miền Nam, nhưng chỉ trụ được đến cuối năm 1974 là bị đóng cửa và lại bị truy đuổi.Năm 1975, ngày 1 tháng 9, Cộng Sản đến tận nhà đọc án lệnh bắt giam với lý do thuộc thành phần nguy hiểm gây hoang mang dư luận. Bị tù cải tạo trên 10 năm, cuối năm 1985 mới được trả tự do.Tiếp tục sống dưới chế độ Cộng Sản toàn trị thêm 10 năm nữa, năm 1995 ông tới định cư tại Tiểu Sài Gòn, quận Cam, Hoa Kỳ. Tại đây, ông thường xuyên viết bài cho các báo Phật Giáo Việt Nam, Phật Giáo Hải Ngoại, Chân Nguyên, Trúc Lâm, Saigon Times, Thủ Đô Thời Báo, Florida Việt Báo, Thằng Mõ, Oregon Thời Báo, Việt Mỹ Magazine, Adelaide Tuần Báo (Úc) và Đàn Chim Việt (Đức). Ông cũng cộng tác với các đài truyền hình IBC, SBTN và SET.Những tác phẩm của Lý Đại Nguyên đã được xuất bản trước năm 75 tại Sài Gòn gồm có:- DÒNG VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM (1967, Sài Gòn)- DÒNG SINH MẠNG VĂN HÓA VIỆT NAM (1967, Sài Gòn)- NỀN NHẬN THỨC NHÂN CHỦ TOÀN TRIỂN (1967, Sài Gòn)Những tác phẩm của Lý Đại Nguyên đã được xuất bản sau năm 75 tại Hoa Kỳ gồm có:- VIỆT NAM, DÂN TỘC BỊ ĐỌA ĐẦY do Văn Nghệ xuất bản và phát hành 1998- TỔNG THỨC VẬN do Trí Tuệ xuất bản và phát hành 2000- ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG VIỆT NAM do Trí Tuệ xuất bản và phát hành 2002- VĂN HÓA TÍNH do Trí Tuệ xuất bản và phát hành 2017.Ông Lý Đại Nguyên đã mãn phần ngày 30 tháng 12 năm 2017 lúc 12:44 sáng tại bệnh viện UCI, quận Cam, Hoa Kỳ.Trong phần Điếu Văn chia buồn Nhà báo Ngô Nhân Dụng đã nói:“Nếu cầm đọc quyển “Tổng Thức Vận” của Lý Đại Nguyên, những người ở lớp tuổi 50 trở xuống bây giờ có thể tự hỏi: Tại sao phải viết một cuốn sách như vầy?Họ ngạc nhiên. Vì cuốn sách muốn tổng kết kiến thức của cả nhân loại để vạch ra một cách sống cho mỗi con người và xã hội, có thể mở rộng cho cả thế giới. Trong nửa thế kỷ vừa qua, chắc không một người Việt nào nuôi trong lòng mối quan tâm như vậy khi lớn lên. Và chắc chắn không ai muốn làm công việc truy cứu, suy tư đó, rồi viết thành sách.Đó là lý do chúng ta cần tưởng nhớ Lý Đại Nguyên; người đại biểu cuối cùng của một thế hệ những nhà “lập thuyết” ở nước ta.”Trong phần trình bày Nhà Báo Ngô Nhân Dụng đã phân tách rất cụ thể về con người cũng như việc làm của Cố Bình Luật Gia Lý Đại Nguyên để rồi ông kết luận:“ Cho nên Lý Đại Nguyên đúng là người cuối cùng của thế hệ những nhà lập thuyết ở Việt Nam. Ông suốt đời theo đuổi con đường gian khó đó, mải miết không ngừng. Bị Việt Cộng bỏ tù 10 năm dù ông chưa bao giờ ở trong quân đội hoặc tham dự vào chính quyền miền Nam. Chỉ vì ông vẫn nhất định tin mình đã “Vượt Marx!” Qua Mỹ năm 1995, ông tiếp tục viết sách, viết báo, lên đài ti vi và phát thanh để trình bày ý kiến về các vấn đề Việt Nam và thế giới.Những người quen biết Lý Đại Nguyên từ hơn 60 năm qua đều nhận thấy một điều: Ông không quan tâm đến chính cá nhân mình. Không bao giờ nghe ông nói đến nhu cầu bình thường của một con người, gọi là “cơm, áo, gạo, tiền” cho đến lợi, danh, quyền thế! Lý Đại Nguyên hoàn toàn sống với lý tưởng. Một quen biết Lý Đại Nguyên từ trước năm 1960, ông Việt Dương đã nhận xét: “Ông sống bình dị, an nhiên, khi ra đi cũng nhẹ nhàng, an nhiên.”Thời nay rất khó kiếm được một người như Lý Đại Nguyên.Tiếp theo Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượch Thích Viên Lý cùng chư Tôn Đức lên làm lễ Tưởng Nguyện,Sau lễ Tưởng Nguyện, Anh Nguyễn Văn Hòa lên đọc Điện thư chia buồn của Hòa Thượng Thích Không Tánh gởi ra từ trong nước.Sau đó Bà quả phụ Lý Đại Nguyên, nhũ danh Mai Tuyết An lên có đôi lời chia xẻ về sự mất mát lớn lao đối với gia đình va cảm ơn sự thương mến của mọi người đối với Cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên.Tiếp tục với phần chia buồn của qúy vị dân cử: Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, các Đảng phái chính trị: Ông Lê Thành Nhân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Đại Việt Quốc Dân Đảng, Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt, qúy thân hữu trong đó có Nhà Văn Phan Nhật Nam, Giáo Sư Bùi Mỹ Dương, Nhà thơ Xuân Mai…Tất cả mọi ngưòi đều ca ngợi tinh thần dấn thân vì lý tưởng cho quê hương, cho dân tộc trong suốt cuộc đời của Cố Bình Luận Gia Lý Đại Nguyên.Sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018 vào lúc 9 giờ Lễ Cầu Siêu tại Chùa Điều Ngự. Lễ Di Quan và Hỏa Táng vào lúc 2 giờ chiều tại Peek Funeral Home.