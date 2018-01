HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN HỌP KHẨN TỐ CÁO CSVN ĐÀN ÁP ĐẠI CAO ĐÀI VÀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY



Tin từ quốc nội - Ngày 15/1/2918

Tối thứ Hai ngày 15 tháng 1, 2018, Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam đã họp phiên họp khẩn để tường trình và thông báo tình hình đàn áp giáo hội Cao Đài Chơn Truyền và Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy trong những ngày vừa qua.

Chánh trị sự Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài Chơn Truyền cho biết sáng ngày 15 tháng 1, 2018, ông đã không lên gặp công an như giấy mời. Ngoài ra, CTS đã nhận được giấy mời thứ hai, do hai công an đưa tới tận nhà, đòi CTS lên gặp công an vào sáng 16 tháng 1 năm 2018 với cùng mục đích.

Trước sự kiện này, CTS Hứa Phi tuyên bố như sau:

Ông sẽ không đi gặp công an, "nếu ngày mai tôi không đi và có tiếp cái thư khác thì phải kèm bằng chứng", nếu có ông sẽ nghiên cứu trở lại, bằng không tức là cộng sản đã vu cáo thì ông có thể kiện lại chính quyền. “Đó là lập trường của tôi.” (xin nghe nguyên văn lời của Chánh Trị Sự trong Youtube ở dưới).

“Hôm nay tôi nhận được giấy mời thứ hai, thì lập trường của tôi là không bao giờ tôi tới dự cái nơi mà nhà cầm quyền cộng sản VN bố trí sẵn vu cáo…”

CTS Hứa Phi cho biết ông nhất quyết đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền và hạnh phúc của người dân Việt Nam, dù phải bị đàn áp ông nhất quyết không sợ hãi.

Cũng trong dịp này, đạo huynh Lê Văn Sóc, Phó Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy cho biết tình hình cộng sản đàn áp trong ngày tổ chức đại lễ đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ rất căng thẳng. Ông cho biết cộng sản cô lập tất cả các con đường dẫn đến địa điểm hành lễ tại xã Long Giang, An Giang. Chúng bao vây ngôi nhà của vị chức sắc tổ chức đại lễ, khiến không ai có thể ra vào nơi hành lễ.

Trong lúc đó, chúng cho tổ chức ở những nơi mà mà nhà cầm quyền kiểm soát giáo hội quốc doanh, làm cho người dân hoang mang. Đạo huynh Lê Văn Sóc cho biết ông sẵn sàng chịu đổ máu do cộng sản đàn áp để tranh đấu cho tự do tôn giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, HT Thích Không Tánh cho biết nhà cầm quyền cộng sản hoàn toàn khống chế các tôn giáo chơn truyền không theo quốc doanh, dùng chính sách hai mặt để che đậy những đàn áp của chúng, một mặt cho các tôn giáo quốc doanh tổ chức lễ linh đình để che mặt thế giới một mặt đàn áp các tôn giáo độc lập không chịu theo họ.

HT kêu gọi các tôn giáo ở hải ngoại đừng mắc mưu cộng sản và hãy đoàn kết tranh đấu cho tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam.

Ban Báo Chí

Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại.