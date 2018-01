Chính Trị & Kinh Tế Việt Nam 2017

Ông Trịnh Xuân Thanh, đối tượng bị Việt Nam truy nã, đã "đầu thú", theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Thông cáo chính thức, được truyền thông Việt Nam đưa lại ngày 31/7, nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an. Tuy nhiên, tuyên bố ngày 2/8 từ Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức cho biết ông Thanh bị bắt cóc tại Berlin và đòi phải để ông Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức ngay lập tức để hồ sơ yêu cầu dẫn độ và đơn xin tỵ nạn được xem xét theo đúng trình tự pháp lý. Trong cuộc họp báo ngày 22/9, Chính phủ Đức đã đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam và phát lệnh trục xuất tiếp một cán bộ ĐSQ VN ở Berlin. Cũng cần nhắc lại ông Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố ngày 15/9/2016 về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với để điều tra khoản thua lỗ gần 3,300 tỷ đồng (145 triệu USD) tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian làm lãnh đạo tại đây. Ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng PVN cũng đã bị bắt cuối tháng 9/2017.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, tạm giam 14 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để điều tra về các hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng." Tổng số tiền gây thiệt hại của 14 bị can này là gần 9,000 tỷ đồng (396 triệu USD).