Cuộc Chiến Thương Mại: Mỹ Sẽ Thua Trung Quốc

NEW YORK – Trung Quốc có thể thắng trận chiến mậu dịch mà Hoa Kỳ chọn để áp lực giám sát lên nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới, theo một nhà phân tích Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Ba.Nicholas Lardy, nhân sự cao cấp tại Viện Kinh Tế Quốc Tế Peterson (PIIE), nói rằng người Trung Quốc đang ở trong vị thế tốt nhất để chịu đựng được đau đớn đến từ cuộc cạnh tranh mậu dịch.Lời khuyến nghị của Lardy cho nhóm, được điều hành bởi Ủy Ban Quốc Gia Quan Hệ Mỹ-Trung, đến vào lúc khi các nhà phân tích từ cả hai nước đang bận rộn với những đo lường mới từ chính phủ Trump nhắm tới đối thủ Trung Quốc.Phát biểu tại cùng nhóm được tổ chức tại Thị Trường Chứng Khoán New York hôm Thứ Ba, Lu Feng, nhà kinh tế tại Đại Học Peking, cho rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện nay có thể không thể đạt thành mục tiêu chấm dứt thiếu hụt mậu dịch.Đó là bởi vì Hoa Kỳ đòi hỏi hàng hóa Trung Quốc là “vẫn còn mạnh,” mà, theo Lu, là lý do thực sự mà thiếu hụt mậu dịch mở rộng đối với Hoa Kỳ.“Tôi thật lo ngại vấn đề mậu dịch có thể bị chính trị hóa,” theo Lu phát biểu, nói thêm rằng sự hồi phục kinh tế toàn cầu vẫn còn “rất mong manh.”Daniel Rosen, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Nhóm Rhodium Group, có cùng quan ngại đó.“Chúng ta đánh giá thấp tiềm năng chiến tranh mậu dịch mà nhiều người khác đã nói đến,” theo Rosen cho biết.Nhiều phân tích gia khác tại diễn đàn thì bày tỏ sự nghi ngờ về chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung.