Ấn Độ: Bàn Lại Mua Hỏa Tiễn Chống Tăng Của Israel

NEW DEHLI - Quân đội và chính phủ Ấn Độ đang thảo luận phương cách tái sinh hợp đồng mua vũ khí của Israel trị giá 500 triệu MK.Giới chức quân sự cho biết: Ấn Độ muốn mua hoả tiễn Spike chống chiến xa của công ty quốc phòng quốc doanh Rafael.Thủ Tướng Netanyahu dự kiến công du nước lớn nhất tiểu lục địa Nam Á tuần này.Mới đây, New Dehli bãi bỏ kế hoạch nhập cảng 8000 hỏa tiễn Spike vì “tổ chức nghiên cứu và phát triển - DRDO” khẳng định khả năng chế tạo hỏa tiễn tương tự, phù hợp với định hướng “Made in India” của nội các Narendra Modi.Nhưng, Tướng Bipin Rawat xác nhận, theo tường thuật của AFP: sản phẩm của DRDO chưa được bắn thử để đánh giá, cũng không sẵn sàng xử dụng trước 2022, nghĩa là cần nhập cảng hoả tiễn Spike của Rafael.