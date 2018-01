Nhiều Em Bé Chết Vì Cha Mẹ Bất Cẩn

Nhiều cha mẹ vẫn thường có nguy cơ mất mạng em bé cua họ khi đặt chúng lên giường, theo một phúc trình mới từ Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) cho biết.Phân tích tài liệu từ các tiểu bang, CDC cho thấy rằng các cha mẹ tiếp tục làm theo thói quen không an toàn có quan hệ tới những tử vong của em bé đang ngủ, gồm triệu chứng em bé chết bất ngờ, hay SIDS. Thí dụ:- 1/5 những bà mẹ nói rằng họ đặt em bé ngủ một bên hông của họ.- 2/5 để bé ngủ trên giường lỏng và các đồ vật mềm trong chỗ em bé ngủ, thường nhất là những miếng đệm mỏng hay nệm dày.- 3/5 nói rằng đôi khi họ ngủ chung một giường với em bé.Những hành động này đưa tới 3,500 tử vong liên quan tới em bé ngủ mỗi năm tại Hoa Kỳ, theo CDC cho biết.“Không may, phúc trình này cho thấy thói quen ngủ không an toàn là thông thường,” theo Bác Sĩ Brenda Fitzgerald, giám đốc CDC, cho biết. “Chúng ta cần làm hồi sinh lại việc làm quan trọng này bằng cách đưa ra những thông điệp ngủ an toàn cho tất cả khán thính giả.”Tử vong liên quan đến em bé ngủ giảm mạnh trong thập niên 1990s, do cuộc vận động “Trở Lại Ngủ” toàn quốc mà khuyến khích những thói quen ngủ an toàn được giới thiệu bởi American Academy of Pediatrics, theo CDC cho biết.Tuy nhiên, sự sút giảm đã chậm lại kể từ cuối thập niên 1990s, và tài liệu mới cho thấy rằng nhiều bậc cha mẹ tiếp tục các thói quen ngủ nguy cơ.American Academy of Pediatrics, hay AAP, khuyến nghị rằng em bé luôn luôn được đặt lưng xuống dưới để ngủ, ngay cả để nghĩ ngắn hạn. Em bé nên được đặt trên bề mặt cứng để ngủ, tránh xa các đồ vật mềm và giường lỏng lẻo.