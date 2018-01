Cậu 20 Tuổi ở Florida Trúng Số 450 Triệu Đô

WASHINGTON -- Người triệu triệu phú mới nhất ở Hoa Kỳ chỉ là một thanh niên 20 tuổi.Shane Missler, cư dân Florida, thắng giải độc đắc hôm Thứ Sáu trị giá 450 triệu đôla lô xổ số Mega Millions, cũng là lô độc đắc lớn thứ 10 lịch sử Hoa Kỳ.Anh giải thích rằng một trong những lý do trúng xổ số là nhờ “suy nghĩ tích cực.”Sau cuộc xổ số ngày 5 tháng 1/2018, Missler viết ba chữ lên Facebook: "Oh. My. God."Tức là: “Ô, Trời, ạ.”Báo Tampa Bay Times ghi lời Missler là anh không ngạc nhiên chuyện trúng số bởi vì anh đã có cảm giác sẽ trúng sô từ trước.Missler quyết định lãnh một lần trọn gói $281,874,999 đôla, thay vì lãnh từng năm.Anh nói, “Tôi mới 20 tuổi, nhưng tôi hy vọng dùng tiền này cho các đam mê, giúp gia đình tôi, và làm gì đó tốt đẹp cho nhân loại.”Anh bắt đầu đưa tiền naà vào một quỹ tín thac1 có tên là "Secret 007, LLC" và rời bỏ việc làm của anh.Anh dự định ra xa khỏi vùng Tampa Bay, “Tôi dự định chăm sóc gia đình tôi, sống vui chơi tà tà, và tạo một thành công tài chánh vững chắc để tôi có thể để lại một di sản tương lai.”Missler mua vé trúng ở một tiệm tạp hóa 7-Eleven ở thị trấn Port Richey với tiền anh trúng một vé số cào.