10 Nghề Chết Nhiều Nhất Ở Mỹ: Thợ Rừng, Ngư Dân, Phi Công...

WASHINGTON -- Những việc làm nào nguy hiểm nhất tại Hoa Kỳ?Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng nghề đốn gỗ rừng có gấp 38 cơ nguy rủi ro tử vong trong khi làm việc, so với công nhân bình thường ở Mỹ.Bất kể quy định về an toàn tăng (quy định an toàn lao động có tên là luật Occupational Safety and Health Act) đã giảm số tử vong trong khi làm việc từ 14,000 người chết trong năm 1970 xuống còn 5,200 ngưoòi chết trong năm 2016—một số nghề nghiệp vẫn dễ chết hơn rất nhiều nghề khác.Bản tin 24/7 Wall St khảo sát tỷ lệ tử vong khi làm việc theo nghề nghiệp đã liệt kê 25 nghề nguy hiểm nhất tại Mỹ.Tất cả 25 nghề đó đều có tỷ lệ chết hơn gấp đôi tỷ lệ tử vong của tất cả các nghề... tức là 3.6 trường hợp tử vong cứ mỗi 100,000 công nhân toàn thời gian.Và một số có tỷ lệ tử vong vì nghề nghiệp cao hơn gấp 20 lần.Sau đây là 10 việc làm nguy hiểm nhất, có tỷ lệ chết trong sở làm tính trên mỗi 100,000 ngừơi làm toàn thời gian.1. Thợ đốn cây rừng: 135.9 người chết khi làm việc trên mỗi 100,000 công nhân.2. Ngư dân và liên hệ nghề cás: 86 tử vong.3. Phi công và kỹ sư phi hành: 55.5 tử vong4. Lợp mái nhà: 48.6 tử vong5. Nghề đổ rác: 34.1 tử vong6. Công nhân ngành sắt/thép: 25.1 tử vong7. Tài xế xe tải, tài xế: 24.7 tử vong8. Nôngd an6, trại chủ: 23.1 tử vong9. Quản đốc ngành xây dựng, thợ mỏ: 18 tử vong10. Nông dân nông nghiệp: 17.4 tử vong.