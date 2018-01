Nghị Sĩ Feinstein: Hãy Đóng Cửa Trại Tù Guantanamo; 11 Tù Nhân Guantanamo Kiện Đòi Chính Phủ Trump Trả Tự Do

WASHINGTON - Nghị sĩ DC Diane Feinstein, đại diện cử tri California, hô hào TT Trump giải tán trại giam tù khủng bố tại Vịnh Guantanamo (Cuba).Cùng ngày Thứ Năm, 11 tù nhân Guantanamo bắt đầu kiện, đòi chính quyền Trump trả tự do.Bà Feinstein tham gia các ủy ban pháp chế và tình báo Hạ Viện, tranh đấu chống lại trại giam Guantanamo từ khi chính quyền Bush thành lập 16 năm trước – bà cũng yêu cầu chính quyền Bush và chính quyền Obama di chuyển tù khủng bố vào lục địa để đóng cửa trại giam bên cạnh căn cứ hải quân Guantanamo.Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập Camp Guantanamo, nghị sĩ Feinstein nhắc nhở: chi phí Guantanamo là trên 5 tỉ và giá trị về tuyên truyền với khủng bố là lớn hơn rất nhiều.Luật sư đại diện 11 tù nhân nói: chính sách không phóng thích tạo thành tình trạng giam giữ vô thời hạn, là vi phạm hiến pháp. Tổ luật sư cũng dẫn lời của TT Trump bằng twitter ám chỉ sẽ không có khả năng trả tự do số nghi can khủng bố đang bị giam tại Guantanano.Theo đơn kiện này, không như TT thứ 45, hai vị tiền nhiệm đã trả tự do gần 750 người sau khi tra xét từng hồ sơ.