Trump Bỏ Đi London Khánh Thành Sứ Quán Mới Vì Sợ Biểu Tình

LONDON - TT Trump bỏ dự định sang thủ đô vương quốc Anh dự lễ khánh thành toà nhà mới của sứ quán Hoa Kỳ vì sợ đối diện biểu tình phản đối quy mô - ngoại trưởng Tillerson đuợc cử đi thay, theo tin báo The Independent.Thủ Tướng Theresa May ngỏ lời mời TT Trump công du UK khi bà là nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên hội kiến TT thứ 45 tại Bạch Ốc trong năm qua.Thời biểu chuyến đi dự định của ông Trump không đuợc biết, nhưng các nhà tranh đấu thề loại bỏ cơ hội phát biểu tại QH Anh của ông Trump, theo báo The Guardian.2 chính phủ định để TT Trump mở 1 chuyến đi ngắn trong tháng tới, kém long trọng, để cắt băng khánh thành toà nhà sứ quán mới tại Nine Elms ở khu tây nam London và hội đàm với Thủ Tướng May.Bạch Ốc không lên tiếng về những tin tức này trong khi văn phòng Thủ Tướng trên đuờng Downing từ chối bình luận.Cho tới gần đây, giới lập pháp của vương quốc đề nghị rút lại lời mời, đặc biệt là sau khi chính quyền Trump đàn áp di dân từ các nước có đa số dân theo đạo Hồi và cổ vũ tổ chức cực hữu Britain First băng twitter. Vụ Britain First gây ra đụng chạm ngoại giao khi Thủ Tướng May lên tiếng đả kích.Mới đây, ký giả Michael Wolff, tác giả của tập sách về nội tình Bạch Ốc với tên “Fire and Fury” đoán trước ông Trump sẽ dùng chuyến đi UK để Trump-hoá nữ hoàng và Điện Buckingham, theo tường thuật của Sky News.