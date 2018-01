TQ, VN Bị Tố Cáo Đàn Áp Tôn Giao

BEIJING, Trung Quốc -- Giới chức Trung Quốc phá bỏ nhà thờ Thiên Chúa giáo...Bản tin NHK ghi rằng giới chức tỉnh Sơn Tây ở Trung Quốc lục địa đã cho nổ một nhà thờ Thiên Chúa giáo với lý do công trình này được xây dựng bất hợp pháp.Hãng tin AP và các hãng truyền thông khác đưa tin, hôm thứ Ba, giới chức địa phương đã phá bỏ nhà thờ Golden Lampstand ở thành phố Lâm Phần.Một đoạn video cho thấy nhà thờ lớn trở thành đống đổ nát sau một vụ nổ, và mọi người chứng kiến cảnh tượng này từ phía xa. Một chức sắc của nhà thờ cho biết lực lượng cảnh sát có vũ trang đã cưỡng chế phá hủy tòa nhà này.Đài Châu Á Tự do (RFA) do chính phủ Mỹ hậu thuẫn cho biết nhà thờ này từng bị giới chức địa phương giám sát chặt chẽ. Năm 2009, những người đứng đầu nhà thờ này bị kết án tù với những tội danh như cản trở giao thông.Trong vài năm trở lại đây, giới chức Trung Quốc được cho là đã tháo dỡ thánh giá của hơn 1.200 nhà thờ, chủ yếu ở tỉnh Chiết Giang, nơi tập trung đông người Thiên Chúa giáo. Những chức sắc nhà thờ và luật sư phản đối động thái này đều đã bị bỏ tù.Trong khi đó, một bản tin RFA đưa ra một thống kê: Hơn 100 triệu tín đồ đạo Thiên Chúa bị hành hung, giết hại, bỏ tù vì niềm tin tôn giáo...Bản tin nói rằng Tổ chức Open Doors, một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa giáo, ngày 10 tháng giêng đã công bố danh sách 50 quốc gia có tình trạng đàn áp tín đồ Kito giáo tồi tệ nhất trên thế giới trong năm qua, trong đó Việt Nam xếp thứ 18.Danh sách 50 quốc gia được đánh giá là nguy hiểm cho người theo đạo Thiên Chúa được chia thành 3 cấp độ: cực kỳ nguy hiểm, rất nguy hiểm và nguy hiểm. Trong đó Việt Nam được thuộc top đầu của nhóm rất nguy hiểm.Bắc Hàn là quốc gia đứng đầu danh sách, trong nhóm cực kỳ nguy hiểm, tiếp đó là Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan,…Danh sách này thể hiện mức độ ngược đãi đạo Kito trong giai đoạn từ Tháng 11 năm 2016 cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2017.Open Doors cho biết trên thế giới trung bình cứ 12 người theo đạo Thiên Chúa thì lại có 1 người bị ngược đãi vì niềm tin tôn giáo của họ. Ở Châu Phi, cứ 8 người theo đạo Kito lại có 1 người bị đàn áp và ở châu Á con số này còn cao hơn, cứ 4 người lại có 1 người là nạn nhân. Tổng cộng trong 50 quốc gia trong danh sách, có đến gần 215 triệu giáo dân Kito giáo bị ngược đãi, trong số này có đến hơn 1 phân nửa (113 triệu) đang sống ở châu Á.Open Doors cũng cho biết hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 100 triệu người theo Kito giáo bị quấy rầy, hành hung, giết hại, bỏ tù vì niềm tin vào Chúa Giê-su.Bản tin ghi rằng, Báo cáo của Open Doors ghi nhận trong năm qua có 2.260 phụ nữ theo đạo Thiên Chúa bị cưỡng hiếp, quấy rối tình dục hoặc bị ép kết hôn với người Hồi giáo, và đây chỉ là những trường hợp đủ dũng cảm để báo cáo với cơ quan chức năng. Open Doors ước tính rằng con số này chỉ là một phần nhỏ trong tổng số những phụ nữ Kito giáo bị ngược đãi tình dục....Nói về tình trạng bức hại đạo Thiên Chúa ở Việt Nam, bà Kristina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) nói với RFA:“Tình trạng đàn áp đạo Thiên Chúa giáo ở Việt Nam đã gia tăng và thực tế Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC vì những vi phạm đối với những người dân chỉ muốn được đi theo niềm tin tôn giáo của mình.”Báo cáo của Open Doors chỉ ra rằng tình hình đàn áp đạo Kito ở Việt Nam năm 2017 tồi tệ hơn năm 2016, mà nguyên nhân chủ yếu là do các vụ hành hung người theo đạo và 3 vụ người Thiên Chúa giáo bị giết hại. Tổ chức này cũng nêu rõ là trong năm qua chính quyền tiếp tục đàn áp giáo dân đạo Kito thiểu số và người dân không nên kỳ vọng bất cứ sự tiến bộ nào từ luật tôn giáo mới.