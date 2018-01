Pháp-TQ: Ngựa Khắc Phục Rồng

Vi AnhKhông biết có người Việt hay Hoa nào ở Pháp giúp ý cho tờ báo lớn Le Figaro của Pháp để Hán Việt hoá tên của Tổng Thống Pháp là Macron thành “Mã Khắc Long” tức “Ngựa khắc phục Rồng”. Hay do hành động của TT Macron làm một cử chỉ ngoại giao chưa từng thấy ở Pháp. TT Macron chở sang TQ và tặng cho Chủ Tịch Tập cận Bình một con ngựa màu nâu, 8 tuổi, tên là Vesuvius trong đội kỵ binh danh dự của tổng thống Pháp để tạo cảm tình với Chủ tịch Tập cận Bình, người đã tỏ ra say mê đối với đoàn 104 chú ngựa hộ tống Ông trên đại lộ Champs Elyseés trong chuyến thăm Paris vào lễ 14 Juillet Quốc Khánh Pháp năm 2014.Tờ báo lớn Le Figaro ngày 09/01/2018 có cả ba bài về TT Macron công du TQ. Một bài xã luận nhan đề «Đối mặt với rồng Trung Quốc». Một tin hàng đầu, chữ lớn’ “Macron muốn tái lập cân bằng quan hệ Pháp – Trung.” Và một bài «Tại Trung Quốc, chiến dịch cám dỗ của Macron».Le Figaro trong bài xã luận cho rằng con đường chinh phục Rồng Trung Quốc của Emmanuel «Mã Khắc Long» – tên nguyên thủ Pháp theo phiên âm, còn xa vời. “Tuy nhiên, ông Macron hiểu được điều đó cho dù đây là công việc có nhiều rủi ro: đó là một bối cảnh mới, thuận lợi một cách không ngờ, cho phép khai thác những lá bài tại một đế chế đang hồi sinh…”Le Figaro đề cao cảnh giác khi “khắc phục” Tập Chủ Tịch của Trung Cộng coi chừng bị gài bẫy. Nhưng dân chúng TQ có thiện cảm mới TT Pháp. TQ là xã hội dương thịnh âm suy, nam thừa, nữ thiếu vì chính sách một con của TC và truyền thống trọng nam của Trung Hoa. Nếu nữ sanh trước thì một số gia đình thủ tiêu chờ con trai sanh ra. Bây giờ Nam thấy Mã khắc Long đẹp trai, học giỏi quyền cao chức trọng. Còn nữ thì thấy TT Macron nay lên ngôi cữu ngũ vẫn chung thuỷ với nguời vợ lớn tuổi, theo đạo lý Trung Hoa: “Tào khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong”. Dân chúng TQ nam nữ đều thích TT Mã khắc Long, dù theo nghĩa Hán Việt Mã Khắc Long, là Con Ngựa khắc phục Con Rồng, mà con rồng là tượng trưng cho hoàng đế TQ.TT Macron tuy trẻ nhứt trong hàng ngũ quốc trưởng kể từ thời Hoàng đế Napoleon Bonaparte. Dù TT Macron đắc cử vớí đường lối dân tuý, cấp tiến, chống các định chế, và hàng ngũ dân cử lâu đời thành giai cấp quí tộc, như Ô Trump, nhưng Ô. Macron là một nhà hùng biện, lựa lời, chọn chữ kỹ, uốn lưỡi nhiều lần khi nói, chớ không thẳng thắn, ruột để ngoài da nghĩ sao nói vậy như TT Trump của Mỹ làm cho báo chí Mỹ coi Ông Trump là nhân vật không thể đoán Ông sẽ nói gì, làm gì.Tại Trường An (Chang’an – ngày nay TC đổi tên lại thành Tây An) thành phố đầu của Con Đường Tơ Lụa cổ đại của Trung Hoa, Tổng Thống Pháp khen trước, gợi ý sau. Ông đề cao ngàn năm lịch sử Trung Hoa, rồi bày tỏ “Con đường tơ lụa” không phải là của riêng của TQ mà của Đông Phương và Tây phương. Ông mong mỏi “Con đường tơ lụa mới” của Chủ Tịch Binh cần rộng mở, có lợi cho cả hai bên, Trung Quốc và các nước tham gia dự án. “Con Đường Tơ Lụa” thời hiện đại không thể nào chỉ “một chiều”.Tại Bắc Kinh, thủ đô của TC, Tổng thống Pháp tìm cách thuyết phục chủ tịch Tập Cận Bình tái lập cân bằng trong trao đổi mậu dịch song phương, qua việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Pháp. “Thế nhưng, Le Figaro nhận thấy cần phải tránh những mối nguy hiểm mà các chế độ toàn trị thường xuyên cài bẫy đối với các nền dân chủ tự do.” Le Figaro lưu ý “đối mặt với lãnh đạo Trung Quốc đầy quyền lực, nguyên thủ Pháp vẫn có thể nhắc lại rằng tự do tư tưởng, động lực cơ bản giúp phát minh, sáng tạo, cũng đã góp phần tạo dựng vinh quang cho cố đô Trường An. Đây là chủ đề rất nhậy cảm tại Trung Quốc và ông Macron phải tìm cách nói sao cho phù hợp.Tuy nhiên, Figaro nhận thấy cũng không nên nhầm lẫn: xu hướng tránh né, từ chối dấn thân vì tự do tư tưởng là có thật hiện nay trên thế giới. Và đối với Tập Cận Bình, thì «Con đường tơ lụa mới» là công cụ để Trung Quốc thống trị thế giới.Trong bài diễn văn dài 1g30’ tại điện Đại Minh, đời Đường, TT Macron kêu gọi một sự hợp tác rộng lớn giữa Pháp và Trung Quốc, nhấn mạnh đến vai trò chung mà cả hai nước có thể cùng nhau đối mặt trước các thách thức lớn của toàn cầu (chống biến đổi khí hậu, khủng bố, xử lý các cuộc khủng hoảng khu vực…) Ông cũng kêu gọi ủng hộ thiết lập các mối quan hệ đa phương Pháp – Châu Âu – Trung Quốc và tự do mậu dịch mà đồng nhiệm Trung Quốc đã từng nêu lên tại diễn đàn Davos.Những lời kêu gọi ấy của TT Macron là gián tiếp chỉ trích TC có ‘ ý đồ’ dùng dự án Con Đường Tơ Lụa Mới để gây chia rẽ châu Âu, để TQ phát huy ảnh hưởng địa chính trị và gia tăng áp lực nhiều hơn trong việc xử lý các vấn đề thế giới.Báo Le Figaro nói TT Macron đã tránh bày tỏ công khai các vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận với Chủ Tịch Tập cận Bình.Bên cạnh Figaro, tờ báo Les Echos ghi nhận nỗi lo âu của các doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Trung Quốc về hiện tượng đảng cộng sản nước này tìm cách len lỏi và áp đặt quan điểm của họ trên một số quyết định chiến lược của doanh nghiệp nước ngoài.Báo này kể trong số 106.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 74.000 doanh nghiệp đã thành lập các chi bộ đảng tính đến cuối năm 2016, tăng 63,5% so với năm 2011 (chỉ có 47.000 trường hợp).Le Figaro trích dẫn nhận xét của nhiều chuyên gia nhận định chính sự trẻ trung, năng động, có nhiều ý tưởng, có tài diễn thuyết và hình ảnh một tổng thống mạnh mẽ của TT Macron, dám trực diện với Putin, Trump và nhiều lãnh đạo khác… đã để lại nhiều cảm tình tốt ở công luận Trung Quốc.Ngày 10/01/2018, TT Macron kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Theo AFP, cũng trong ngày 10/01, điện Elysée thông báo Bắc Kinh đặt mua 184 chiếc Airbus A320, trị giá 18 tỉ đô la theo bản chào hàng và sẽ được giao trong hai năm 2019-2020. Và hai bên TQ và Pháp cũng ký thỏa thuận đối tác để thành lập trung tâm nghệ thuật đương đại Centre Pompidou tại Thượng Hải và nghị định thư thỏa thuận xử lý chất thải nguyên tử.Và trước đó không bao lâu, hồi tháng 11/2017 khi TT Trump của Mỹ thăm TQ, Bắc kinh đặt mua 300 máy bay Boeing của Mỹ trị giá 37 tỷ USD.../.(VA)