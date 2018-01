Giao Thương Giữa TC-Bắc Hàn Giảm 50% Sau Nghị Quyết LHQ

BEIJING - Giao thương giữa Hoa Lục và Bắc Hàn giảm 50% trong tháng qua trong lúc nghị quyết trừng phạt của HĐ Bảo An đuợc khai triển.Thương mại và nhu cầu nhiên liệu của Pyongyang lệ thuộc Trung Cộng hầu như hoàn toàn.Giới chức thuế quan Trung Cộng cho biết: nhập cảng của Bắc Hàn trong Tháng 12 trị giá 54 triệu MK, giảm 81.6% trong khi xuất cảng giảm 23.4%, trị giá 260 triệu MK.Beijing đã hạn chế dầu xuất cảng sang Bắc Hàn, đồng thời đóng cửa các doanh nghiệp Băc Hàn hoạt động tại lục địa, làm giảm đáng kể nguồn thu ngoại tệ của Pyongyang, cùng lúc cấm mua hàng dệt may, hải sản, than đá từ Bắc Hàn.