Trump: Tại Sao Mỹ Phải Nhận Di Dân Từ Các Nước ‘Tồi Tàn’; TT Trump Bị Thế Giới Lên Án Vì Dùng Từ Ngữ Xúc Phạm, Kỳ Thị

WASHINGTON - Trong 1 buổi họp với các nhà lập pháp hôm Thứ Năm, TT Trump đặt vấn đề “Sao chúng ta nhận di dân từ những nước tồi tàn như Haiti, El Salvador hay châu Phi thay vì Na Uy”, theo lời kể của 3 người.Bạch Ốc không tranh luận về phát biểu của ông Trump với các nghị sĩ, gồm vài vị gợi ý tái lập chính sách bảo vệ di dân từ những nước kể trên như là 1 phần trong thỏa thuận luỡng đảng về di trú rộng lớn hơn. Phát ngôn viên Raj Shah nói: 1 số chính khách đấu tranh cho ngoại nhân nhưng TT luôn đấu tranh cho người dân Hoa Kỳ.Báo Washington Post đưa tin trước tiên về phát biểu của ông Trump, mà các cơ sở truyền thông khác, gồm New York Times đã tái xác nhận.Ông Shah còn kể danh sách các đòi hỏi của Bạch Ốc để có thể gia hạn chương trình DACA liên quan với 600,000 đến 800,000 di dân xâm nhập Hoa Kỳ khi là vị thành viên.Nghị sĩ Patrick Leahy (DC-Vermont) không dự buổi họp, phê bình tuyên bố của ông Trump là “công kích, không biết đến các lý tưởng Hoa Kỳ”.Trong khi đó nghị sĩ Orrin Hatch cùng đảng CH với TT Trump, dùng twitter yêu cầu giải thích chi tiết lời lẽ của ông Trump – theo ông Hatch, 1 phần động lực làm cho nước Mỹ trở thành đặc biệt là di dân gồm tinh hoa bốn phương, bất kể nguồn gốc.6 nhà lập pháp họp với TT Trump cùng với cố vấn Stephen Miller, giám đốc lập pháp Marc Short và bộ trưởng nội an Kirstjen Nielsen.Tại Capitol Hill, các dân cử đang thảo luận khả năng tái lập sự bảo vệ di dân El Salvador, Haiti nhập cư sau thiên tai lớn và di dân châu Phi lưu trú từ gần 3 thập niên vì điều kiện không an toàn tại bản quán.Tuần này, chính quyền Trump đã báo trước sẽ chấm dứt trong năm 2019 chương trình bảo vệ di dân El Salvador.Dân biểu Luis Gutierrez nói “Chúng ta biết TT Trump không thích dân 1 số nước hay người da màu – nay chúng ta có thể nói chắc 100% là ông kỳ thị, không chia sẻ các tinh thần cao thượng ghi trong hiến pháp”.E-mail của phát ngôn viên Raj Shah nhân mạnh “TT tranh đấu vì 1 giải pháp thường trực giúp đất nước này trở nên hùng mạnh hơn bằng cách tiếp nhận những kẻ có thể đóng góp, phát triển kinh tế và hội nhập quê hương mới – TT luôn bác bỏ các giải pháp tạm bợ, yếu ớt và sơ hở tai hại …”Phát biểu của TT Trump về di dân bị đáp trả bằng đả kích từ nhiều hướng.Phát ngôn viên Rupert Colville tại Phòng nhân quyền LHQ nói “Bạn không thể chê bai cả 1 nuớc hay 1 lục địa như là hố phân – tôi lấy làm tiếc không thể dùng từ nào khác để mô tả ngoài chữ kỳ thị chủng tộc”. Theo lời ông Colville, vấn đề không chỉ là lời lẽ thô tục mà là mở cánh cửa đen tối của nhân loại.Với Liên Đoàn Châu Phi, phát ngôn viên Ebba Kalondo mô tả tuyên bố của ông Trump là “đáng báo động”. Tại Nam Phi, đảng ANC đánh giá ngôn từ của TT Trump là “cực kỳ xúc phạm”. Tại Rabat, phân tích gia Adama Gaye của Morocco khẳng định: ông Trump không ngần ngại phô bày tinh thần kỳ thị chống lại châu Phi và dân các nuớc nghèo.Tại thủ đô Hoa Kỳ, chính khách CH Mia Love nguồn gốc Haiti nhận xét: lời lẽ của ông Trump là không tử tế, gây chia rẽ, có ý nghĩa như cái tát vào các giá trị của Hoa Kỳ, là không chấp nhận đuợc với quốc trưởng.Từ 5 giờ 48 phút sáng Thứ Sáu, ông Trump dùng twitter để cải chính tuyên bố về di dân.Twitter này nhận rằng ông mô tả đảo quốc Haiti là rất nghèo và rắc rối. Ông cũng cả quyết “không hề nói đuổi đi” và quy trách phe DC “dựng chuyện”.Hơn thế, nhân dịp này, ông còn xác nhận các quan hệ tốt đẹp với nguời Haiti.Thứ Sáu đánh dấu 357 ngày đầu nhiệm kỳ của TT tỉ phú địa ốc.