An Ninh Sẽ Giám Sát Thi Hoa Hậu

HANOI -- Hãy hình dung rằng Phó Tổng Thống Mike Pence yêu cầu điều tra xem các cuộc thi hoa hậu Hoa kỳ có ai thi trái phép hay không...Tuy nhiên, Phó Thủ Tướng CSVN chỉ thị an ninh văn hóa phải sẵn sàng ngó vào váy các cô.Trong khi Báo Thanh Niên nêu câu hỏi “An ninh văn hóa sẽ xử lý Phi Thanh Vân thi 'hoa hậu chui'?” báo Lao Động nêu lên tầm quan trọng hơn qua bản tin “Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vi phạm tại các cuộc thi sắc đẹp...”Báo Thanh Niên ghi rằng về việc Phi Thanh Vân thi hoa hậu tại Mỹ, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng mình chỉ có chức năng cấp phép. Những trường hợp đi thi trái phép thì việc bắt và xử lý thuộc về các cơ quan an ninh văn hóa.Theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Quang Vinh, Cục không thể xử phạt trường hợp Phi Thanh Vân không được cấp phép mà vẫn đi thi Hoa hậu doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ (Miss and Mrs Business Vietnamese America). Theo ông Vinh, hiện tại mới chỉ có các thông tin trên mạng về việc Phi Thanh Vân trở thành hoa hậu là một số hình ảnh và phát ngôn của chính cô về việc này. Chính vì thế, chưa thể có cơ sở pháp lý để xử lý việc này. “Đó không phải là chứng cứ pháp lý”, ông Vinh nói. Chứng cứ theo ông Vinh phải là các văn bản như chứng nhận hoặc giấy mời Phi Thanh Vân đi thi sắc đẹp.Ông Vinh phỏng đoán, có thể đó chỉ là một cuộc chơi đùa giữa các doanh nhân với nhau. Điều này, ngoài tầm kiểm soát của Cục. Ông Vinh cũng cho rằng, rất có thể Phi Thanh Vân đi thi cũng không hề khai báo hải quan là đi thi hoa hậu.Ông Vinh đánh giá việc xử lý Phi Thanh Vân nếu có thì cũng phải theo quy định của pháp luật. “Cục Nghệ thuật Biểu diễn chỉ có chức năng cấp phép. Những trường hợp đi thi trái phép thì việc bắt và xử lý thuộc về các cơ quan an ninh văn hóa”, ông Vinh cho biết.Tuy nhiên theo ghi nhận của Thanh Niên, trước Phi Thanh Vân, cũng đã có những người đẹp đi thi chui và bị phạt. Họ đều là những người chưa từng đoạt top 3 cuộc thi người đẹp trong nước để đủ tiêu chuẩn đi thi ở nước ngoài. Chẳng hạn, Quế Vân đi thi chui và đoạt giải Á hậu người Việt thế giới 2013 đã bị phạt. Lâm Thùy Anh cũng bị phạt khi đi thi chui và giành giải Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn cầu - Miss Global Beauty Queen 2015. Vì thế, Thanh Niên đặt câu hỏi liệu có phải những trường hợp đã bị phạt là do Cục Nghệ thuật biểu diễn làm sai thẩm quyền hay không. Về việc này, ông Vinh cho rằng: “Chưa có trường hợp nào cả”???Trước đó, Phi Thanh Vân đã được cho là đoạt hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt diễn ra tại tiểu bang Florida (Mỹ) ngày 3.12. Cuộc thi có sự tham gia của 20 thí sinh gốc Việt.Trong khi đó, Báo Lao Động ghi nhận: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo xử lý vi phạm tại các cuộc thi sắc đẹp.Sáng 11.1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.Báo Lao Động viết:“Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành văn hóa phải xử lý công bằng, dứt khoát trên tinh thần thượng tôn pháp luật đối với vi phạm tại những cuộc thi sắc đẹp thời gian qua.Phó Thủ tướng cũng nêu ra hàng loạt những bất cập mà Bộ cần chấn chỉnh trong thời gian tới như: Lễ hội còn nhiều vấn đề bức xúc, có quá ít tác phẩm nghệ thuật có giá trị, bạo lực gia đình được dư luận quan tâm, lình xình chuyện cấp phép bài hát, cuộc thi sắc đẹp...”Trong khi đó, báo Người Lao Động kể chuyện thu hồi vương miện hoa hậu:“Lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam, ngành văn hóa đã có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương hủy kết quả cuộc thi, thu hồi vương miện hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh.Văn bản của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) nêu rõ đề nghị giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không bảo đảm điều kiện dự thi theo quy định.”