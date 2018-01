Chùa Khánh Hỷ Sẽ Tổ Chức Đại Lễ Phật Thành Đạo 2018

TT Thích Pháp Tánh trả lời phóng viên Đoàn Trọng, Đài Truyền Hình Little Sàigòn TV về Đại Lễ Phật Thành Đạo.Garden Grove (Bình Sa)- - Chùa Khánh Hỷ tọa lạc tại số 10502 Orangewood Avenue, Garden Grove, điện thoại số (714) 333-8924 do Thượng Tọa Thích Pháp Tánh làm Viện Chủ sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Thành Đạo năm 2018 vào lúc 1:00 chiều Chủ Nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018 tại Saigon Performing Art số 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.Trong Thư mời Lễ Phật Thành Đạo của Ban tổ chức có ghi hai câu thơ của Vua Trần Nhân Tông:“Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp nguyền cho thân cận; Đội ơn cứu độ nát muôn thân thà chịu đắng cay.”Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,Kính thưa qúy đồng hương Phật tửĐể cảm niệm thâm ân sâu dày của Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng sanh mà thị hiện cứu độ.Chúng con, hàng Tăng Ni Phật tử chùa Khánh Hỷ thành tâm tổ chức Đại lễ Phật Thành Đạo 2018, ngưỡng mong Chư Tôn Thiền Đức từ bi hoan hỷ quang lâm chứng minh cho chúng con, kính mong qúy đồng hương Phật tử nhín chút thời gian tham dự lễ, sự hiện diện của qúy Ngài và qúy Phật tử sẽ là sự khích lệ lớn lao cho hàng Tăng Ni Phật tử chúng con trên bước đường hoằng dương Phật Pháp.Ân pháp vũ thấm nhuuần ba cõi,Đaọ từ bi tỏa khắp muôn phương.Tiếp xúc với Thượng Tọa Thích Pháp Tánh Viện Chủ Chùa Khánh Hỷ được Thương Tọa cho biết, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc:1:00 chiều Cung đón Chư Tôn Đức Tăng, Ni và qúy đồng hương Phật tử tham dự,Lúc 2:00 chiều Lễ Phật Thành Đạo chính thức bắt đầu,Lúc 3:00 chiều Trai TăngLúc 3:00 chiều đến 6:00 chiều văn nghệ cúng dường.Trong phần văn nghệ cúng dường Thượng Tọa Trưởng Ban tổ chức cho biết: có rất nhiều tiết mục đặc sắc như: “Hoạt cảnh Đức Phật thành đạo” “Tây Du Ky” diễn lại cảnh đường Tăng đi thỉnh kinh Thiên Trúc. Đặc biệt có phần biểu diễn trang phục các quốc gia Phật giáo, ngoài ra còn có sự góp mặt trình diễn của các anh chị em ca nghệ sĩ thân hữu, trong đó có Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Nhật Tiến, Quốc Việt, Thu Hương và Chúng A Dục Vương chùa Khánh Hỷ trình diễn.Theo Thầy Pháp Tánh cho biết, đây là một chương trình Đại Lễ Phật Thành Đạo đặc biết nhất của chùa Khánh Hỷ từ trước đến nay với sự thực hiện rất công phu của ban tổ chức.Được biết Thượng Tọa Thích Pháp Tánh là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2562-2018 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California tổ chức tại Mile Square Park vào các ngày Thứ Bảy 18 và Chủ Nhật 19 tháng 5 năm 2018.Bữa cơm gây qũy cho Đại Lễ Phật Đản sẽ được tổ chức vào lúc 5 giời chiều Chủ Nhật ngày 01 tháng 4 năm 2018 tại nhà hàng Seafood Palace (trên đường Westminster và Golden West).Mọi chi tiết liên lạc: (714) 333-8924, (714) 638-4946.