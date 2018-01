Đạo Diễn Mỹ Gốc Việt Từ Trần: 48 Tuổi, 15 Giải Phim Quốc Tế

Đạo diễn Stephane Gauger.Stephane Gauger, một đạo diễn Mỹ gốc Việt nổi tiếng, vừa từ trần, hưởng dương 48 tuổi, để lại nhiều tiếc thương từ giới hoạt động nghệ thuật trong và ngoài Việt Nam.Stephane Gauger sinh năm 1970 tại Saigon, hoạt động nhiều lĩnh vực điện ảnh, như Đạo diễn phim, biên kịch, nhà quay phim.Sinh ra tại Sài Gòn, miền Nam Việt Nam trong một gia đình cha là nhà thầu dân sự Mỹ và mẹ là người Việt, Gauger được nuôi dưỡng tại Quận Cam, California và tốt nghiệp Đại Học Tiểu Bang California, Fullerton về nghệ thuật sân khấu và văn học Pháp.Wikipedia ghi rằng Ông đã gặp nhà quay phim Matthew Libatique tại CSUF và theo học dưới ông là một chuyên gia về máy ảnh và kỹ thuật chiếu sáng. Trong khi làm phim luận án tại Đại học Loyola Marymount, anh gặp anh em nhà làm phim Tony Bui và Timothy Bui, và làm kỹ thuật viên chiếu sáng trong bộ phim Three Seasons (1999) (đạo diễn Tony Bui) và Green Dragon (2001) Timothy Bui). Gauger cũng đã từng đóng góp chính trong bộ phim điện ảnh, Six-String Samurai (1998) (do Lance Mungia đạo diễn) và là một thợ cả trong bộ phim hành động Việt Nam, Dòng máu anh hùng (2007), do Charlie Nguyen đạo diễn và thợ cả trong phim của Ham Tran Journey from the Fall (2006). Gauger cũng từng là nhà quay phim cho những bộ phim ngắn như Moonlight (2006) (đạo diễn Alice Chen), Good Bad Karma (2006) (do David Takemura đạo diễn), Jim và Kim (2010) (do Victor Teran chỉ đạo) và Tìm Gauguin (2010) (do Lee Donald Taicher chỉ đạo).Gauger cũng từng là nhà quay phim của riêng ông trong những bộ phim ông đạo diễn bao gồm phim tài liệu âm nhạc Việt Nam Overtures cũng như Cú và Chim sẻ (2007) và Saigon Electric (2011).Gauger đạo diễn phim ngắn Seabirds (1998) trước khi đạo diễn bộ phim Cú và Chim sẻ (2007), ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Rotterdam và giành được hơn 15 giải tại các liên hoan phim quốc tế và được công chiếu tại các rạp ở Hoa Kỳ tháng 1 năm 2009. Cú và Chim sẻ cũng giành được giải của khán giả tại Liên hoan phim Los Angeles, giải nhà làm phim mới nổi (cho Gauger) tại Liên hoan phim Denver, và tính phim tường thuật tốt nhất tại Liên hoan phim Châu Á Châu Á tại San Francisco, cũng như giải thưởng Critic's Choice Award và Giải thưởng Sản xuất Nước Ngoài xuất sắc nhất năm Cánh diều vàng 2009 tại Hà Nội, Việt Nam.Gauger cũng là đạo diễn phim Sài Gòn Yo!, khởi chiếu ra các rạp vào ngày 22 tháng 4 năm 2011, đoạt giải Phim truyện xuất sắc nhất và Giải thưởng Phim tường thuật hay nhất từ Liên hoan phim Philadelphia châu Á Philadelphia. Bộ phim này cũng đã được chiếu tại các liên hoan phim như Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương Los Angeles, Liên hoan phim Châu Á San Diego, Triển lãm mùa xuân, Liên hoan phim Châu Á tại San Francisco, Hồng Kông Liên hoan phim quốc tế Chicago, Phim ảnh Chicago American Film Film tại Trung tâm phim ảnh Gene Siskel, Liên hoan phim quốc tế Việt Nam, Liên hoan phim người Mỹ gốc Á, Liên hoan phim quốc tế Seattle, Liên hoan Phim Châu Á tại Dallas, Liên hoan phim quốc tế châu Á, Liên hoan phim DC APA, Liên hoan phim quốc tế Toronto Reel, Liên hoan phim Heartland, Liên hoan phim Châu Á Berlin, Liên hoan phim quốc tế Hawaii và các nơi khác nữa.Báo Người Lao Động kể:“Đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephane Gauger, 48 tuổi, qua đời đột ngột tối 11-1 tại nhà riêng vì đột quỵ.Chị Vũ Quỳnh Hà, đại diện nhà sản xuất phim "Yêu đi đừng sợ!", chia sẻ với báo Người Lao Động rằng Stephane Gauger qua đời đột ngột nên ai cũng bất ngờ. Anh không có tiền sử bệnh tim mạch và ra đi đột ngột do đột quỵ."Tối 11-1, anh Stephen Gauger ngồi trò chuyện với bạn ở nhà riêng thì nói là ngực đột ngột bị đau nên lên nhà nằm nghỉ. Đến lúc mọi người lên kiểm tra thì anh trong tình trạng bất tỉnh. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng không tỉnh lại một lần nào nữa. Mọi người đều sốc" - đại diện nhà sản xuất phim "Yêu đi đừng sợ!" kể....”