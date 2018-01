Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Hậu Quả Nhãn Tiền

Hiền NguyễnMời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia XẻKể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức …. của bạn, hay chia xẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.comTrang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia xẻ của bạn.Tuần này, xin gởi đến quý độc giả bài viết của tác giả Hiền Nguyễn. Cám ơn tác giả Hiền Nguyễn đã gởi bài chia xẻ với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.HẬU QUẢ NHÃN TIỀNHiền NguyễnKhi phong trào bài trừ mê tín với những việc đập chùa phá miễu lan về xóm chợ, người hoang mang lo sợ. Không ám dám làm gì cả nhưng lệnh trên cũng không thể cãi laị…Trong lúc dùng dằng ấy thì ông BảyMộc hăng hái đứng ra:-“Không ai dám đập thì tôi đập cho, nếu có ai bắt thì bắt tôi đây!”Noí là làm, ngày ngày ông Bảy Mộc cùng nhóm người của quận mang búa đi đập phá hết đình , miễu, dinh… của xóm Chợ, xóm Chùa và xóm đình. Đặc biệt chùa Minh Hương cực kỳ linh thiêng, xưa nay không ai dám phá phách. Bà tôi căn vặn con cháu:-“ Đi ngang qua chuà Minh Hương phải lấy nón xuống, cuí đầu mà đi!”Ấy vậy mà cũng bị đập phá, bao nhiêu đồ tế lễ, tượng mang về quận sạch trơn. Những ngày sau đó nhìn thật điêu tàn, thảm thương. Miễu Kê, Đình Mây… Cũng cùng chung số phận. Tôi còn nhớ đình mây đẹp lắm, mỗi năm cúng đình rất rộn ràng, người các xóm đều về ăn cúng đình. Thuở nhỏ tôi cùng lũ bạn mấy xóm ấy thường về xem cúng đình một cách say, sau ấy được ăn cỗ, xem hát bội, múa lân, hô bài chòi… ấy vậy mà giờ trống huơ trống hoác.Rồi không biết là bị “vật”* hay trùng hợp vô tình mà ngay sau đó ông Bảy Mộc ngã bệnh, bệnh trầm trọng đi khắp các bệnh viện mà không nơi nào tìm ra bệnh, đã vậy trở nên dở khùng dở điên. Vợ con khổ sở chạy thuốc thang, cầu đảo khấn vái khắp nơi. Ai bày chi cũng làm, “ thuốc tra ma cầu” mà! Người khắp xóm đình, xóm chợ… đều kinh sợ. Họ xì xầm:-“ Vô lễ nên bị phạt”Người thì bảo bị “Vật” “*”Bà tôi thì noí: “ Có cữ có thiêng, có kiêng có lành”, trên có trời Phật, dưới có thánh thần, đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Ông ấy phạm nên bị quở!Sau một thời gian chạy chữa, cầu đảo, cúng kiếng… có lẽ phước ông ta vẫn còn nên bệnh dần thuyên giảm, quan trọng là ông ấy từ đây biết sợ. Tự thân ông đóng laị cái khám thợ dựng lên ngay chỗ cũ của dinh Cây Me, ngày ngày ông ra quét dọn tu bổ laị đình Mây… Người trong xóm thấy ông thành tâm đốt nhang quỳ khấn vái thì họ ngạc nhiên lắm:-“Cuối cùng thì ông ấy cũng biết sợ.”Chuyện năm xưa đã trôi qua lâu rồi, lịch sử thường có những khúc quanh nghiệt ngã, lịch sử có lúc thăng lúc trầm. Thời gian qua đi không trở laị bao giờ nhưng lịch sử thì có thể lập laị bất kể đó là sai lầm hay hiển hách. Lịch sử do con người tạo nên, mà con người thì có thể là thánh cũng có thể là qủy nên lịch sử oanh liệt cũng lắm mà bi thương cũng nhiều. Cố quận đã qua những ngày nghiệt ngã nhưng khốn khó vẫn còn đấy! Bây giờ việc thờ cúng, xây cất điện đài, miếu vũ… coi ra rấr rầm rộ, rất to lớn… nhưng bình tâm mà nhìn kỹ thì chỉ có vỏ mà không hồn; kiến trúc rập khuôn Tàu, cúng bái toàn mê tín dị đoan và sao y Tàu. Một thời triệt phá vì mê muội, giờ cuồng tín thả giàn cũng vì muội mê. Giờ đây người bỏ tiền ra, người tế lễ, cúng bái…mê muội chính là đaị gia, đaị quan. Họ hy vọng quỷ thần phò hộ họ giàu hơn, ghế vững hơn, quan trường hoạn lộ rộng hơn… Họ sai rồi! không có thánh thần nào có thể phò hộ việc ác, việc sai quấy như thế cả!Ông Bảy Mộc ngày xưa của xóm tôi chỉ là một nạn nhân của sự u mê cuồng vọng, bị xuí giục, giật giây của kẻ vô minh có quyền thế. Ông Bảy Mộc đi rồi, những kẻ vô minh lần lượt ra đi, nhưng những kẻ tiếp nối vẫn vô minh không kém. Dẫu ở thái cực này hay thái cực kia cũng đều cực đoan một cách mê muội, đáng thương!Cuộc sống này không phải chỉ có mỗi một đời nay, trên mặt đất này không chỉ có con người mà còn có trời Phật và vô số những chúng sanh mà chúng ta không nhìn thấy được. Vì vậy hãy sống sao cho trọn vẹn, đừng để mắc laị những sai lầm như ông bảy Mộc ở xóm tôi năm xưa.Hiền Nguyễn/TIỂU LỤC THẦN PHONGẤt Lăng thành /2017* dân gian tin rằng, khi một ai đó xúc phạm thánh thần sẽ bị “vật”: trừng phạt, làm cho bất an, bệnh hoạn, điên…