Hàng Điện Tử VN Sang TQ Tăng Vọt

Bản tin Vinanet ghi rằng theo Hải quan, trong tháng 11/2017 hàng Việt Nam xuất cảng sang thị trường Trung Quốc đạt 4,51 tỷ USD, tăng 5,7% so với tháng 10/2017, nhưng tăng rất mạnh 95,7% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung 11 tháng đầu năm 2017 xuất cảng hàng hóa sang Trung Quốc đạt 30,94 tỷ USD, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa các loại của cả nước, tăng trưởng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016. Có tới 9 nhóm hàng xuất cảng đạt kim ngạch trên tỷ USD; trong đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch với 6,18 tỷ USD, chiếm 20% trong tổng kim ngạch xuất cảng hàng hóa các loại sang thị trường này, tăng mạnh 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái.